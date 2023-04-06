Мурат Мукушев назначен Национальным координатором по вопросам деятельности ШОС

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Распоряжением Главы государства Мукушев Мурат Алтынгазыевич, посол по особым поручениям Министерства иностранных дел Республики Казахстан, назначен Национальным координатором по вопросам деятельности Шанхайской организации сотрудничества от Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Шанхайская организация сотрудничестваявляется постоянно действующей межправительственной международной организацией, о создании которой было объявлено 15 июня 2001 года в Шанхае (КНР) Республикой Казахстан, Китайской Народной Республикой, Кыргызской Республикой, Российской Федерацией, Республикой Таджикистан, Республикой Узбекистан. Ей предшествовал механизм «Шанхайской пятерки».

Высшим органом для принятия решений в ШОС является Совет глав государств-членов (СГГ). Он собирается один раз в год и принимает решения и указания по всем важным вопросам Организации. Совет глав правительств (премьер-министров) государств-членов ШОС (СГП) собирается один раз в год для обсуждения стратегии многостороннего сотрудничества и приоритетных направлений взаимодействия в рамках Организации, решения принципиальных и актуальных экономических и иных вопросов, а также утверждает ежегодный бюджет Организации.

Помимо заседаний СГГ и СГП, действуют механизмы встреч на уровне руководителей следующих министерств и ведомств: учреждения по вопросам безопасности, министерства иностранных дел, обороны, экономики, культуры, здравоохранения, образования, транспорта, чрезвычайных ситуаций, науки и техники, сельского хозяйства, туризма, промышленности, энергетики, сокращения бедности, спорта, правоохранительные и судебные органы. Механизмом координации в рамках ШОС служит Совет национальных координаторов государств-членов ШОС (СНК).

Организация имеет 2 постоянно действующих органа – Секретариат ШОС в Пекине и Исполнительный комитет Региональной антитеррористической структуры (РАТС) ШОС в Ташкенте.