Мурат Баймукашев назначен заместителем министра внутренних дел РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Глава государства подписал указ о назначении Мурата Баймукашева заместителем Министра внутренних дел Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Баймукашев Мурат Калибекович назначен заместителем Министра внутренних дел Республики Казахстан.

Мурат Баймукашев родился 23 мая 1967 года в Семее.

Образование, специальность (квалификация), лицензии:

· Казахский сельскохозяйственный институт (1994)

Специальность «Инженер-механик»

· Карагандинская высшая школа КНБ (МВД) РК (1998)

Специальность «Юрист-правовед»

· Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ, с отличием (2015)

Магистр государственного управления

Трудовой стаж:

· Инспектор, госавтоинспектор, старший инспектор Государственной атоинспекции Управления внутренних дел Талдыкурганской и Акмолинской областей (06.1994-12.1997);

· Инспектор, старший инспектор, начальник отделения, отдела Департамента дорожной полиции МВД РК (12.1997-05.2006);

· Заместитель начальника Штаба-департамента МВД РК (05.2006-08.2007);

· Начальник Департамента кадровой работы МВД РК (08.2007-04.2009);

· Старший помощник генерального прокурора РК по особым поручениям (04.2009-08.2009);

· Заместитель заведующего Отделом обороны и правопорядка Канцелярии премьер-министра РК (08.2009-02.2012);

· Заместитель заведующего Отделом законодательства, обороны и правопорядка Канцелярии премьер-министра РК (03.2012-01.2013);

· Заведующий Отделом обороны и правопорядка Канцелярии премьер-министра РК (09.2013-04.2019);

· Заместитель секретаря Совета безопасности РК (10.04.2019-02.2020);

· Председатель Комитета административной полиции Министерства внутренних дел РК (с 03.2020).

Напомним, Алексей Калайчиди назначен заведующим Отделом безопасности и правопорядка Администрации Президента РК.



