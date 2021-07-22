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    Мурат Баймукашев назначен заместителем министра внутренних дел РК

    22 Июля 2021, 18:25

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Глава государства подписал указ о назначении Мурата Баймукашева заместителем Министра внутренних дел Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Баймукашев Мурат Калибекович назначен заместителем Министра внутренних дел Республики Казахстан.

    Мурат Баймукашев родился 23 мая 1967 года в Семее.

    Образование, специальность (квалификация), лицензии:

    · Казахский сельскохозяйственный институт (1994)

    Специальность «Инженер-механик»

    · Карагандинская высшая школа КНБ (МВД) РК (1998)

    Специальность «Юрист-правовед»

    · Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ, с отличием (2015)

    Магистр государственного управления

    Трудовой стаж:

    · Инспектор, госавтоинспектор, старший инспектор Государственной атоинспекции Управления внутренних дел Талдыкурганской и Акмолинской областей (06.1994-12.1997);

    · Инспектор, старший инспектор, начальник отделения, отдела Департамента дорожной полиции МВД РК (12.1997-05.2006);

    · Заместитель начальника Штаба-департамента МВД РК (05.2006-08.2007);

    · Начальник Департамента кадровой работы МВД РК (08.2007-04.2009);

    · Старший помощник генерального прокурора РК по особым поручениям (04.2009-08.2009);

    · Заместитель заведующего Отделом обороны и правопорядка Канцелярии премьер-министра РК (08.2009-02.2012);

    · Заместитель заведующего Отделом законодательства, обороны и правопорядка Канцелярии премьер-министра РК (03.2012-01.2013);

    · Заведующий Отделом обороны и правопорядка Канцелярии премьер-министра РК (09.2013-04.2019);

    · Заместитель секретаря Совета безопасности РК (10.04.2019-02.2020);

    · Председатель Комитета административной полиции Министерства внутренних дел РК (с 03.2020).

    Напомним, Алексей Калайчиди назначен заведующим Отделом безопасности и правопорядка Администрации Президента РК.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Президент Казахстана Акорда Назначения МВД РК
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