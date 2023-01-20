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    Мурат Айтенов признан самым молодым акимом в Казахстане

    20 Января 2023, 12:22

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Компания Ranking.kz провела исследование возрастов и сроков пребывания на посту региональных акимов. На 17 января текущего года средний возраст акимов регионов РК составил 52,7 лет, передает МИА «Казинформ».

    Самый возрастной аким страны, Даниал Ахметов, возглавляет Восточно-Казахстанскую область. Возраст акима составляет 68,6 лет. На второй и третьей строчках оказались Бейбит Исабаев (60,1 лет), который возглавляет новообразованную Жетысускую область, и Ералы Тугжанов (59,7 лет), аким Актюбинской области.

    Самый молодой региональный аким — Мурат Айтенов (41,2 года), он возглавляет город республиканского значения Шымкент. Среди наиболее молодых также аким Атырауской области Серик Шапкенов (43,5 лет) и аким Павлодарской области Асаин Байханов (44,1 лет).

    Самой молодой аким страны, Мурат Айтенов, занял свой пост в возрасте 38 лет, это также самый молодой возраст вступления в должность. Срок службы Айтенова на посту главы региона составляет 3 года. В число самых молодых на момент вступления в должность также вошли акимы Атырауской и Павлодарской областей: 42 и 44 года соответственно.

    Даниал Ахметов, возглавляющий Восточно-Казахстанскую область, занимает пост 8,2 лет (самый долгий срок). Должность акима области получил в 60 лет.

    Самый короткий период пребывания в должности — у акима столицы Жениса Касымбека и акима Карагандинской области Ермаганбета Булекпаева. Свои посты оба акима заняли совсем недавно — 8 декабря 2022 года, чуть больше месяца назад.

    Фото: gov.kz

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Акимат Шымкент Экспертиза
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