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    Мурат Айтенов назначен акимом города Шымкента

    1 Декабря 2022, 10:46

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Указом Главы государства Айтенов Мурат Дуйсенбекович назначен акимом города Шымкента, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Айтенов Мурат Дуйсенбекович родился30.10.1981 в с. Жетысай Южно-Казахстанской области.

    Образование, специальность (квалификация), лицензии:

    Краснодарский военный институт имени генерала армии С.М. Штеменко (2004). Организация и технология защиты информации

    Трудовой стаж:

    Старший инженер-начальник дежурной смены отдела специальной связи при Министерстве обороны Республики Казахстан, г. Астана (2004-2006);

    Заведующий крестьянским двором АО «Астана - Өнім» УДП Республики Казахстан (2006-2008);

    Эксперт сектора координации производственной деятельности отдела по управлению подведомственными организациями Управления Делами Президента РК (2008-2010);

    Заместитель заведующего отделом официальных мероприятий и внешних связей Управления Делами Президента Республики Казахстан (2010-2012);

    Заведующий отделом официальных мероприятий и внешних связей Управления Делами Президента Республики Казахстан (2012-2013);

    Руководитель аппарата Управления Делами Президента Республики Казахстан Республики Казахстан (07.2013-01.2017);

    Заместитель Управляющего делами Президента Республики Казахстан (01.2017-12.2019);

    Первый заместитель акима города Шымкента (12.2019-01.2020);

    Аким города Шымкента (с 21.01.2020), 1 декабря 2022г. переназначен акимом города Шымкента.


    Фото: gov.kz
    Акимат Назначения Шымкент
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