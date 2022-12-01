Мурат Айтенов назначен акимом города Шымкента

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Указом Главы государства Айтенов Мурат Дуйсенбекович назначен акимом города Шымкента, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.
Айтенов Мурат Дуйсенбекович родился30.10.1981 в с. Жетысай Южно-Казахстанской области.
Образование, специальность (квалификация), лицензии:
Краснодарский военный институт имени генерала армии С.М. Штеменко (2004). Организация и технология защиты информации
Трудовой стаж:
Старший инженер-начальник дежурной смены отдела специальной связи при Министерстве обороны Республики Казахстан, г. Астана (2004-2006);
Заведующий крестьянским двором АО «Астана - Өнім» УДП Республики Казахстан (2006-2008);
Эксперт сектора координации производственной деятельности отдела по управлению подведомственными организациями Управления Делами Президента РК (2008-2010);
Заместитель заведующего отделом официальных мероприятий и внешних связей Управления Делами Президента Республики Казахстан (2010-2012);
Заведующий отделом официальных мероприятий и внешних связей Управления Делами Президента Республики Казахстан (2012-2013);
Руководитель аппарата Управления Делами Президента Республики Казахстан Республики Казахстан (07.2013-01.2017);
Заместитель Управляющего делами Президента Республики Казахстан (01.2017-12.2019);
Первый заместитель акима города Шымкента (12.2019-01.2020);
Аким города Шымкента (с 21.01.2020), 1 декабря 2022г. переназначен акимом города Шымкента.
Фото: gov.kz