Мурат Абенов: Я против передачи сельхозземель в частную собственность казахстанцам

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Общественный деятель Мурат Абенов заявил, что передавать землю в частную собственность нельзя и гражданам Казахстана, а также предложил развить рынок аренды земли передает корреспондент «Казинформ».

«Что касается вопроса по поводу продажи земли иностранцам, то Президент взял на себя всю ответственность. Земля иностранцам не будет продаваться, а также не будет сдаваться в аренду. Мы это поддерживаем. Думаю, тем самым решена одна большая работа Комиссии», - сказал Мурат Абенов во время первого заседания Комиссии по земельной реформе.

Общественный деятель также поднял вопрос по поводу предоставления сельхозземель гражданам Казахстана.

«Я против передачи земель сельхозназначения в частную собственность всем, в том числе гражданам Республики Казахстан. Это самый принципиальный вопрос работы Земельной комиссии – будем ли мы, наши дети и внуки, правнуки иметь право на пользование землей. Многие не знают, что всего 0,6% сельхоз земель успели передать в частную собственность. На данный момент более 99% всех сельхозугодий все еще в государственной собственности. Не раздадут ли ее полностью в частную собственность ныне действующие Законы и ныне правящие органы власти? Не придется ли последующим поколениям казахстанцев просить разрешения на пользование у других, за использование земли оставленных нам предками. Не появятся ли узаконенные «латифундисты» с миллионами гектар частной земли, а их наследники станут «рантье», зарабатывая тем, что передают земли в аренду казахстанцам, чьи предки когда то были лишены возможности приобрести участки? Именно сейчас решается право на землю будущих поколений», - говорит Мурат Абенов.

Он также отметил, что при решении вопросов права собственности на землю нужно учитывать мнение всех граждан, а не только тех, кто имеет землю и работает на ней.

«Передача в аренду и продажа сельхозземель в частную собственность началась после обретения Независимости. Первые годы становления государственности, на фоне экономической нестабильности, перестройки экономики страны, многие граждане были вынуждены менять место жительства, сферу деятельности, за бесценок продавать дома, отказываться от своих земельных наделов. Поэтому большинство граждан РК не принимали участие в приватизации сельхоз формирований - не получали право на паи, или живя в сельской местности работали в социальной сфере или были безработными. Поэтому более 99% граждан Казахстана не имеют ни в собственности, ни в аренде земли сельхозназначения. Всего около 100 тысяч из 19 млн населения имеют земельные наделы в собственности или в полученных в аренду на 49 лет, то есть всего 0,5% из всех живущих в Казахстане обладают земельными участками сельхоз назначения. Меньше 1 процента населения не должно решать судьбу земли от имени всех остальных», - пояснил М. Абенов.

Спикер предложил ввести передачу сельхоз земли только в аренду и только от имени государства.

«Все кто настаивает на частной собственности на землю, приводят аргумент о том, что нужно вводить землю в коммерческий оборот, тогда она, по их мнению, обретет ценность для инвестора. Но если создать рынок аренды земли, то этого достаточно что бы создать рыночные отношения в сфере земельных отношений, без продажи в частную собственность. При этом передача в аренду должна предполагать разные сроки, разные цены и условия в зависимости от вида земельных наделов. Предполагать предварительный испытательный период, с дальнейшей пролонгацией, при выполнении условий. С максимальным сроком до 49 лет», - резюмировал общественный деятель.

Мурат Абенов предложил также ввести запрет на передачу сельхозземель арендатором в субаренду.

«Получение земли в аренду должно стать стимулом для ее обработки и эффективного использования. Налоги на землю должны подталкивать на получение качественной продукции, внедрение новых технологий, и создании рабочих мест. Если арендатор не может сам эффективно использовать землю, он обязан вернуть ее государству. Дальнейшая передача ее в аренду следующему пользователю должна носить прозрачный характер на равных для всех условий. Неэффективный арендатор не должен иметь право по собственному выбору передавать ее в субаренду. Данное ограничение не позволит появиться «латифундистам – рантье» которые заполучив огромные земельные угодья будут зарабатывать пассивно на субаренде, по сути, посредником между государством и пользователем земли. Это и не выгодно для экономики, так как в цене продукта будет дополнительная маржа посредника-арендатора», - сказал М. Абенов.

По его словам, акиматы не должны контролировать исполнение требований земельного кодекса. Эта функция должна быть только у центральных органов на основе цифровизации и автоматизации.

«Управление земельными ресурсами - одна из самых коррупциогенных сфер вопросы учета, распределения и контроля за земельными ресурсами. За прошедшие 5 лет так и не можем разобраться, кто какими участками владеет, в каком состоянии находится земля, как эффективно ее используют, не деградировали ли эти наделы? Эта информация по действующему законодательству должна быть на сайтах местных органов. В большинстве случаев ее нет. Почему? На местном уровне есть финансовые, промышленные группы владеющие сотнями тысяч и миллионами гектар земли, получающих сотни миллионов субсидий из бюджета. Акиматы сами им выдают землю, сами решают по субсидиям, сами контролируют. Поэтому им не выгодно, чтобы информация о владельцах стала доступной. Отсюда и препятствие космомониторигу земли, ведь на основе этих данных можно узнать не только, сколько площадей засеяно, но увидеть и состояние почвы, и урожай, и сорняки. Это бы помогло собирать налоги и прогнозировать цены на продукцию. Нужно передать функции по контролю за землей в центральный орган и подчинить его напрямую Президенту РК, как один из самых социально и экономически важных», - резюмировал М.Абенов.

Ранее сенатор Ахылбек Куришбаев заявил о том, что земли сельхозназначения не должны быть частной собственностью.

Напомним, с участием заместителя Премьер-Министра Ералы Тугжанова состоялось первое заседание по земельной реформе.

В ходе заседания министр сельского хозяйства Сапархан Омаров рассказал о порядке мониторинга за рациональным использованием сельхозземель, а также законопроекте по совершенствованию госконтроля за использованием и охраной земель.