Мурат Абенов назвал пять ключевых изменений в земельной реформе

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент Национальной палаты образования и инноваций «Серпін», член Комиссии по земельной реформе Мурат Абенов отметил пять ключевых изменений в земельной реформе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на его страницу в сети Facebook.

«Чтобы не было путаницы в Законах (вроде в мае уже один документ был принят), нужно разделить на два нормативных акта:

- Первый, инициированный Президентом

- Второй - изменения, предложенные Земельной Комиссией с участием общественников и экспертов

Первый был о том, чтобы ЗАПРЕТИТЬ отдавать сельхоз земли в аренду и не продавать иностранцам. Это было основной причиной Земельных митингов 2016 года. Когда тысячи людей вышли на улицы, возмущенные объявлением Правительства о продаже земли иностранным гражданам и компаниям с открытых аукционов.

Так вот, Президент Токаев решил политическую ответственность за полный запрет владения иностранцами взять на себя.

Вторая часть реформы касается наших граждан. Ее оставили решать самим гражданам.

Были основные принципиальные моменты:

- продавать ли сельхоз землю нашим гражданам в частную собственность, быть ли латифундистам?

- как осуществлять контроль за землей, как уменьшить влияние коррупционеров?

- как выявить скрытых латифундистов и заставить их вернуть землю тем, кто будет на ней работать, а не просто зарабатывать на передаче в субаренду?

- как вернуть пастбища жителям аулов, ведь, как оказалось, акимы успели раздать общественные земли прямо от края населенных пунктов частникам?

К ЧЕМУ ПРИШЛА КОМИССИЯ

Прошло 5 заседаний Земельной Комиссии в состав которой вошли 80 человек, в том числе несколько общественников. Было внесено около 120 предложений.

Я тоже был в составе этой комиссии и моя позиция была в том, чтобы сельхозземля была только в аренде у граждан РК. Любая форма продажи будет способствовать скупки земли финансово промышленными группами. И второе мое принципиальное предложение было открыть всю информацию об истинных владельцах земли. Правда за эту поправку латифундисты и лоббисты в Правительстве бились до конца, пытаясь отменить требования по цифровизации и космомониторинге земли.

Споры шли долгие, но, в конце концов, пришли к компромиссу. Я бы сказал временному, ведь часть вопросов отложили на потом.

ЧТО В РЕЗУЛЬТАТЕ ИЗМЕНИЛИ НОВЫМ ЗАКОНОМ

1) У АКИМОВ ЗАБРАЛИ ФУНКЦИИ КОНТРОЛЯ: Решили усилить госконтроль за землей. У акимов отобрали эту функцию и передали ее Республиканскому Комитету по управлению земельными ресурсами.

2) ВВЕДЕН ЗАПРЕТ НА ИЗМЕНЕНИЯ ЦЕЛОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ: теперь не будут уводить из под контроля «садоводство» и «дачное строительство»;

3) ПАСТБИЩА ВОКРУГ АУЛОВ ВЕРНУТ ГРАЖДАНАМ: определение границ пастбищных угодий с учетом местных условий в целях удовлетворения нужд населения;

4) ТЕПЕРЬ ЛАТИФУНДИСТОВ НАЗОВУТ ПО ФАМИЛИЯМ – через космомониторинг земли будут выявлять, как владельцы используют земли, наложат информацию на земельный кадастр. Открытое размещение сведений о предоставленных земельных участках сельскохозяйственного назначения в открытом доступе позволит узнать, кто получил огромные участки и держит их про запас в надежде перепродать или сдать в субаренду.

5) ПРОДАЖУ СЕЛЬХОЗ ЗЕМЛИ ЗАПРЕТИЛИ, НО ПОКА НА 5 ЛЕТ. Продлили срок моратория на предоставление земель сельскохозяйственного назначения казахстанцам в частную собственность до 31 декабря 2026 года.

Латифундисты злые. Они и их лоббисты во власти, конечно, надеются, что после моратория они все-таки пробьют Закон, позволяющий скупить землю. Поэтому будут противодействовать прозрачности, будут пытаться отменить космомониторинг земли, раскрытие фамилий владельцев.

Но я больше, чем уверен общество это не позволит.

Хорошо, что Президент Токаев понимает основные требования граждан и инициировал изменения, которые предлагает общество.

В таких случаях очень важно, что граждане и Президент выступают на одной стороне.

Но расслабляться все же нельзя. Крупные землевладельцы уже начали атаку на новые нормы, начали публиковать критические статьи в СМИ и формировать нужные им мнения среди экспертов.

Но на сегодня общество может порадоваться, что отстояло интересы будущих поколений. Спрос будет с каждого из нас», - написал Мурат Абенов.