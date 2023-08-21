РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    10:32, 21 Август 2023 | GMT +6

    Мурат Абдыгулов назначен председателем правления СПК «Конаев»

    None
    КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ - Решением совета директоров Мурат Абдыгулов назначен председателем правления АО «СПК «Конаев», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата Алматинской области.

    Мурат Кенесович Абдыгулов родился 11 февраля 1980 года. Имеет высшее образование . Окончил Казахский национальный университет им.Аль-Фараби в 2001 году по специальности «Юриспруденция», в 2003 году - по специальности «Магистр юриспруденции», в 2017 году - по специальности «Магистр государственного управления экономического развития» Российской академии народного хозяйства и Государственной службы.

    Трудовую деятельность начал в 2001 году главным специалистом Жетысуского районного суда. В разные годы работал директором юридического департамента ТОО «Казпетройл», главным специалистом АО «Казахстан Каспий-шельф», заместителем директора АО «Управление обслуживания дипломатического корпуса» Министерства иностранных дел РК, руководителем аппарата АО «Самрук-Энерго», генеральным директором ТОО «KBI Energy», советником акима Павлодарской области.

    До настоящего времени работал директором филиала «KTZE Commerce» акционерного общества «KTZ Express» АО «Қазақстан Темір Жолы».

    Напомним, в соответствии с подпунктом 2-3) статьи 1 Закона РК «О государственном имуществе» социально-предпринимательская корпорация – региональный институт развития в форме акционерного общества, созданный по решению местных исполнительных органов областей, городов республиканского значения, столицы, контрольный пакет акций которого принадлежит государству, осуществляющий содействие развитию экономики региона.


    Теги:
    Назначения Алматинская область для mail.ru
    Сейчас читают
    Сегодня, 16:29
    Около 90 тонн продукции привезли на сельскохозяйственную ярмарку в Кокшетау
    Сегодня, 16:08
    Ударившего ребенка во время молитвы имама уволили – ДУМК
    Сегодня, 16:00
    Казахстан добивается суверенного равенства стран в МАГАТЭ
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!