Мурат Абдыгулов назначен председателем правления СПК «Конаев»

КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ - Решением совета директоров Мурат Абдыгулов назначен председателем правления АО «СПК «Конаев», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата Алматинской области.

Мурат Кенесович Абдыгулов родился 11 февраля 1980 года. Имеет высшее образование . Окончил Казахский национальный университет им.Аль-Фараби в 2001 году по специальности «Юриспруденция», в 2003 году - по специальности «Магистр юриспруденции», в 2017 году - по специальности «Магистр государственного управления экономического развития» Российской академии народного хозяйства и Государственной службы.

Трудовую деятельность начал в 2001 году главным специалистом Жетысуского районного суда. В разные годы работал директором юридического департамента ТОО «Казпетройл», главным специалистом АО «Казахстан Каспий-шельф», заместителем директора АО «Управление обслуживания дипломатического корпуса» Министерства иностранных дел РК, руководителем аппарата АО «Самрук-Энерго», генеральным директором ТОО «KBI Energy», советником акима Павлодарской области.

До настоящего времени работал директором филиала «KTZE Commerce» акционерного общества «KTZ Express» АО «Қазақстан Темір Жолы».

Напомним, в соответствии с подпунктом 2-3) статьи 1 Закона РК «О государственном имуществе» социально-предпринимательская корпорация – региональный институт развития в форме акционерного общества, созданный по решению местных исполнительных органов областей, городов республиканского значения, столицы, контрольный пакет акций которого принадлежит государству, осуществляющий содействие развитию экономики региона.