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    Муралы с изображениями Нургисы Тлендиева и Батырхана Шукенова появились в столице

    2 Июля 2021, 14:00

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В районе Сарыарка города Нур-Султана нарисовали муралы в честь выдающихся композиторов Нургисы Тлендиева и Батырхана Шукенова, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата столицы.

    Произведения двух композиторов до сих пор не потеряли слушателей и поклонников творчества.

    Кюи Н. Тлендиева «Аққу», «Әлқисса», «Махамбет» и песни «Құстар әні», «Куә бол», «Сарыжайлау» до сих пор остаются в памяти народа, а песни Б. Шукенова, такие как «Отан ана», «Жүрегімде Астана», «Джулия», «Твои шаги» являются уникальными произведениями музыкального искусства.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Астана Культура Память
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