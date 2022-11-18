Мурал в знак благодарности спасателям появился в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы на одном из домов Жетысуского района нарисовали мурал в знак благодарности спасателям. Арт-объект украсил фасад девятиэтажного дома микрорайона Айнабулак, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В ДЧС Алматы сообщили, что тема для мурала выбрана неслучайно - спасатели всегда на передовой, рискуют своими жизнями. Поэтому излюбленным изображением благородной профессии является пожарный-спасатель, выносящий маленькую девочку из пламени.

«Аналогичные изображения, скульптуры являются собирательным образом всех спасателей, задействованных как в ликвидации чрезвычайных ситуаций, так и в профилактике таковых, и вдохновлены скульптурой воина-освободителя, установленного в Берлине», - сообщили в пресс-службе ДЧС.

В настоящее время в департаменте по ЧС города имеется более 230 вакантных должностей пожарных-спасателей и водителей. Поэтому вопрос вовлечения молодежи в ряды сотрудников в органы гражданской защиты актуален.

«Мурал виден издалека, на нем не только образы огнеборцев, но и номер экстренного вызова «112» величиной с этаж. Замысел создания мурала – привлечение внимания населения к соблюдению правил пожарной безопасности», - отметил начальник УЧС Жетысуского района Арман Макенов.

Тематический мурал создан в рамках пожарно-профилактической работы среди населения при поддержке аппарата акима Жетысуского района совместно с управлением по ЧС Алматы.

Ранее в Алматы также появился мурал с изображением пожарного-спасателя. Он украсил фасад пятиэтажного дома на пересечении улиц Шаляпина и Саина.



