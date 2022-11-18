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    Мурал в знак благодарности спасателям появился в Алматы

    18 Ноября 2022, 13:00

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы на одном из домов Жетысуского района нарисовали мурал в знак благодарности спасателям. Арт-объект украсил фасад девятиэтажного дома микрорайона Айнабулак, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В ДЧС Алматы сообщили, что тема для мурала выбрана неслучайно - спасатели всегда на передовой, рискуют своими жизнями. Поэтому излюбленным изображением благородной профессии является пожарный-спасатель, выносящий маленькую девочку из пламени.

    «Аналогичные изображения, скульптуры являются собирательным образом всех спасателей, задействованных как в ликвидации чрезвычайных ситуаций, так и в профилактике таковых, и вдохновлены скульптурой воина-освободителя, установленного в Берлине», - сообщили в пресс-службе ДЧС.

    В настоящее время в департаменте по ЧС города имеется более 230 вакантных должностей пожарных-спасателей и водителей. Поэтому вопрос вовлечения молодежи в ряды сотрудников в органы гражданской защиты актуален.

    «Мурал виден издалека, на нем не только образы огнеборцев, но и номер экстренного вызова «112» величиной с этаж. Замысел создания мурала – привлечение внимания населения к соблюдению правил пожарной безопасности», - отметил начальник УЧС Жетысуского района Арман Макенов.

    Тематический мурал создан в рамках пожарно-профилактической работы среди населения при поддержке аппарата акима Жетысуского района совместно с управлением по ЧС Алматы.

    Ранее в Алматы также появился мурал с изображением пожарного-спасателя. Он украсил фасад пятиэтажного дома на пересечении улиц Шаляпина и Саина.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы Общество
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