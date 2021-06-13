Мурал в честь Халық Қаһарманы Газиза Байтасова появился в Таразе

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – На 2021 год в Жамбылской области запланирована серия мероприятий, посвященных 50-летию со дня рождения Халық Қаһарманы капитана полиции Газиза Байтасова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В рамках памятных мероприятий – митинги, возложения цветов, спортивные состязания. Коллеги Газиза Байтасова, служившего командиром первого взвода отдельного батальона дорожной полиции ДВД Жамбылской области, сотрудники батальона патрульной полиции провели лекции для студентов колледжей.

Как рассказали в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области, в Таразе, в микрорайоне Жайлау, на стене дома №3 появился мурал с изображением Халық Қаһарманы Газиза Байтасова.

Отметим, что год назад, аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев, ознакомившись с эскизами росписи стен домов микрорайона Астана, предложил, стены домов улицы Абая украсить портретами Абая, дома на улице аль-Фараби – портретами аль-Фараби. «Немало великих людей, которые являются выходцами из нашего региона: Бауыржан Момышулы, Шерхан Муртаза и другие. Можно также стены домов украсить портретами великих спортсменов, чемпионов Олимпиады», - сказал тогда Бердибек Сапарбаев.

За этот год в Таразе появились портреты Абая и других выдающихся личностей.

«Личный состав департамента полиции Жамбылской области выражает благодарность акимату города Тараза, который поддержал инициативу руководства департамента полиции области по созданию мурала. Портрет капитана полиции рисовали молодые художники, чьи работы украшают фасады зданий в нашей области. Изображение на стене дома будет напоминать подрастающему поколению о героизме Газиза Байтасова, который пожертвовал своей жизнью ради спасения мирных жителей. Он доказал, что всегда есть место подвигу. Сотрудники полиции области одними из первых увидели мурал. Жамбылцы всегда будут чтить память Халық Қаһарманы капитана полиции Газиза Байтасова, а для сотрудников органов внутренних дел РК он является примером самопожертвования и воинской доблести», - рассказали в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области.

Напомним, в Таразе 12 ноября 2011 года в результате преступлений, совершенных приверженцем джихадистского движения, погибли семеро человек, в том числе пятеро сотрудников правоохранительных органов и двое гражданских лиц, ранены трое сотрудников органов внутренних дел. Командир первого взвода отдельного батальона дорожной полиции Газиз Байтасов тогда ценой собственной жизни преградил путь преступнику. Указом Президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева за выдающиеся заслуги перед Отечеством, отвагу и самоотверженность при исполнении служебного долга Байтасову Газизу Абдибековичу присвоено звание «Халық қаһарманы» (посмертно).

Память героя увековечена в его родном селе Туймекент Байзакского района в названии школы, в которой он учился. В райцентре Сарыкемер, на Аллее Славы, установлена мемориальная доска. Музей полиции, где собраны личные вещи героя, посещают ветераны, сотрудники органов внутренних дел, военнослужащие, студенты вузов и колледжей, гости Жамбылской области, школьники.