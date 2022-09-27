Мурал украсил здание театра в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Караганде появился мурал на тыльной стене здания Театра К. С. Станиславского. Над ним работали четыре художника из Алматы и Караганды, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Команду мастеров граффити возглавил алматинец Дмитрий Repas. Он руководит собственной творческой мастерской.

«Стрит-арт должен быть живой. Наш с человеческим лицом. В нем участвуют люди, которые живут рядом, их истории. Если присмотреться, то здесь очень много деталей. Евгения Казакова нарисовала свой сюжет с черными человечками, потом мы его превратили в ткань, как будто это драпировка сцены. Также попытались показать основные направления системы Станиславского. Здесь же изображены общежитие для актеров и сам Станиславский. Показаны разные эмоции людей, разный взгляд. О каждом фрагменте можно что-то рассказать, но лучше прийти и посмотреть», – сказал Дмитрий Repas.

Инициатором создания зоны стрит-арта стала карагандинка член совета по развитию креативных индустрий при Министерстве культуры и спорта РК Ирина Харитонова. По ее словам, в будущем арт-объект должен стать точкой притяжения молодежи. Он будет не просто яркой локацией, но и должен привнести в жизнь театра что-то новое.

«У меня была мечта сделать в Караганде что-то важное, чтобы это осталось надолго. Наш арт-объект - своего рода отправная точка для развития креативной индустрии Караганды. То есть мы не говорим, что просто разрисовали стену, а мы говорим, что поднимаем социально значимый для театра вопрос, хотим ему помочь создать прецедент для бизнеса, открыть арт-кафе. Сделать здесь точку притяжения. Это и развитие туризма, и популяризация искусства, и, конечно, коммерция», – сказала Ирина Харитонова.

Ну а для начала необходимо благоустройство территории рядом со стрит-артом, чтобы можно было проводить творческие вечера и встречи.