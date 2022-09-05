Мурал с портретом Ахмета Байтурсынова появился в Каркаралинске

КАРКАРАЛИНСК. КАЗИНФОРМ – В городе Каркаралинске Карагандинской области появился мурал с изображением Ахмета Байтурсынова. Образ просветителя украсил стену дома 60а на улице Токтара Аубакирова, передает корреспондент МИА «Казиформ».

Мурал был создан по инициативе местного акимата к 150-летию со дня рождения Ахмета Байтурсынова.

Настенную картину нарисовал художник Сакен Даулетбаев.

«Сегодня, 5 сентября, день рождения учителя нации, тюрколога, деятеля движения и партии «Алаш», реформатора национальной письменности, основателя науки о казахском языке и литературе Ахмета Байтурсынова. Выдающийся ученый внес весомый вклад в развитие казахского общества. Призывал народ к знаниям, был замечательным публицистом, пытливым ученым, самоотверженным политиком. Мы не могли остаться в стороне от этой знаменательной даты и решили увековечить его образ в нашем городе», – сказала пресс-секретарь акима Каркаралинского района Гульбаршин Жумаханова.

Также сегодня в Каркаралинске прошло торжественное мероприятие, посвященное 150-летию ученого.

Руководство города, работники культуры, педагоги и ученики школ и студенты местного колледжа возложили цветы к памятнику «Алаш арыстары».

А 7 сентября в селе Актерек состоится театрализованное представление и будет организована концертная программа в честь юбилея просветителя.





Фото: gov.kz















