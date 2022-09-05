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    Мурал с портретом Ахмета Байтурсынова появился в Каркаралинске

    5 Сентября 2022, 21:08

    КАРКАРАЛИНСК. КАЗИНФОРМ – В городе Каркаралинске Карагандинской области появился мурал с изображением Ахмета Байтурсынова. Образ просветителя украсил стену дома 60а на улице Токтара Аубакирова, передает корреспондент МИА «Казиформ».

    Мурал был создан по инициативе местного акимата к 150-летию со дня рождения Ахмета Байтурсынова.

    Настенную картину нарисовал художник Сакен Даулетбаев.

    «Сегодня, 5 сентября, день рождения учителя нации, тюрколога, деятеля движения и партии «Алаш», реформатора национальной письменности, основателя науки о казахском языке и литературе Ахмета Байтурсынова. Выдающийся ученый внес весомый вклад в развитие казахского общества. Призывал народ к знаниям, был замечательным публицистом, пытливым ученым, самоотверженным политиком. Мы не могли остаться в стороне от этой знаменательной даты и решили увековечить его образ в нашем городе», – сказала пресс-секретарь акима Каркаралинского района Гульбаршин Жумаханова.

    Также сегодня в Каркаралинске прошло торжественное мероприятие, посвященное 150-летию ученого.

    Руководство города, работники культуры, педагоги и ученики школ и студенты местного колледжа возложили цветы к памятнику «Алаш арыстары».

    А 7 сентября в селе Актерек состоится театрализованное представление и будет организована концертная программа в честь юбилея просветителя.


    Фото: gov.kz

    Автор:

    Агата Мухамеджанова

    Карагандинская область Память Ахмет Байтурсынов
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