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Мурал с изображением спасателя появился на одном из домов Темиртау

Автор:  
Агата Мухамеджанова
28 Октября 2022, 20:57
Мурал с изображением спасателя появился на одном из домов Темиртау

ТЕМИРТАУ. КАЗИНФОРМ – Изображение спасателя, выносящего маленькую девочку из пламени, появилось на одном из жилых домов 9-го микрорайона в Темиртау. Мурал на пятиэтажке нарисовали столичные художники, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Рисунок на стену нанесли красками за три дня. Но, как заверяют создатели, это никак не повлияет на качество. Арт-объект будет радовать темиртаусцев долгие годы.

«Когда мы решили, что Темиртау нужны муралы, начали изучать опыт других городов, интересовались различными техниками и работами разных художников по всей стране. Тема для мурала выбрана не случайно. Спасатели всегда на передовой, рискуют своими жизнями. Пожарный, изображенный на нашем мурале – это собирательный образ всех работников, задействованных как в ликвидации чрезвычайных ситуаций, так и в профилактике таковых», – говорит Айнагуль Абдрахманова, руководитель ГУ «Отдел внутренней политики города Темиртау».

В Темиртау должны появиться и другие стрит-арт-объекты. По поручению акима города в 2023 году планируется создать около 10 муралов на актуальные темы.

В настоящее время идет сбор предложений от темиртаусцев, на каком из домов они хотели бы видеть изображения. Свои предложения можно присылать в direct Instagram: @abdrakhmanova_a_zh.


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