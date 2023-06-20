Мурал с изображением снежного барса восстановили в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Закрашенный мурал снежного барса на фасаде одного из домов по проспекту Абылай хана, полностью возвращен в первоначальное состояние, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Мурал с изображением снежного барса ранее был заменен рекламой Coca-Cola. Жители Алматы были возмущены уничтожением мурала.

В акимате города тогда ответили, что замену мурала инициировал ПКСК «Орман».

Позже компания «Coca-Cola Казахстан» извинилась перед жителями города и пообещала восстановить мурал снежного барса.

Мурал со снежным барсом на фасаде дома, расположенного на Жибек Жолы – Абылай-хана, появился в 2017 году. Это был подарок общественного фонда «Дети Рисуют Мир» и Алмалинского районного акимата для жителей ко Дню города. Над проектом работали местные художники Шаман и Неон. Они также высказали свое мнение касательно этой ситуации.