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    Мурал с изображением снежного барса восстановили в Алматы

    20 Июня 2023, 12:20

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Закрашенный мурал снежного барса на фасаде одного из домов по проспекту Абылай хана, полностью возвращен в первоначальное состояние, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Мурал с изображением снежного барса ранее был заменен рекламой Coca-Cola. Жители Алматы были возмущены уничтожением мурала.

    В акимате города тогда ответили, что замену мурала инициировал ПКСК «Орман».

    Позже компания «Coca-Cola Казахстан» извинилась перед жителями города и пообещала восстановить мурал снежного барса.

    Мурал со снежным барсом на фасаде дома, расположенного на Жибек Жолы – Абылай-хана, появился в 2017 году. Это был подарок общественного фонда «Дети Рисуют Мир» и Алмалинского районного акимата для жителей ко Дню города. Над проектом работали местные художники Шаман и Неон. Они также высказали свое мнение касательно этой ситуации.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы Акимат Искусство
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