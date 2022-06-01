Мурал с изображением Абая появится в Семее

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - В Семее появятся шесть муралов с изображением исторических личностей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Abaynews.kz.

Руководитель городского отдела архитектуры и градостроительства Ардак Исатаев сообщил, что разработаны проекты шести муралов, на которых будут изображены исторические личности.

«Эскизные проекты с изображением Абая, Шакарима, Мухтара Ауэзова и трех биев готовы», - отметил А. Исатаев.

Разработаны эскизные проекты для установки малых архитектурных форм. Идет процесс изготовления скульптурных композиций «Керуен» из четырех фигур, «Тырнарлар», «Құлын мен бала» и «Жастар».

Вторым этапом запланировано изготовление таких композиций, как «Птица мира», «Барыс параметрия», «Лучик», «Асыл тас», стелы «Үш қанат», а также вазонов и скамеек.





Фото: turkystan.kz