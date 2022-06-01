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    Мурал с изображением Абая появится в Семее

    1 Июня 2022, 14:19

    СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - В Семее появятся шесть муралов с изображением исторических личностей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Abaynews.kz.

    Руководитель городского отдела архитектуры и градостроительства Ардак Исатаев сообщил, что разработаны проекты шести муралов, на которых будут изображены исторические личности.

    «Эскизные проекты с изображением Абая, Шакарима, Мухтара Ауэзова и трех биев готовы», - отметил А. Исатаев.

    Разработаны эскизные проекты для установки малых архитектурных форм. Идет процесс изготовления скульптурных композиций «Керуен» из четырех фигур, «Тырнарлар», «Құлын мен бала» и «Жастар».

    Вторым этапом запланировано изготовление таких композиций, как «Птица мира», «Барыс параметрия», «Лучик», «Асыл тас», стелы «Үш қанат», а также вазонов и скамеек.


    Фото: turkystan.kz

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Восточно-Казахстанская область История Казахстана Регионы Абай
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