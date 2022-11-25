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    Мумии с золотыми языками нашли египетские археологи

    25 Ноября 2022, 09:09

    КАИР. СИНЬХУА-КАЗИНФОРМ - Египетские археологи, работающие в храме в провинции Минуфия в дельте Нила, обнаружили несколько мумий с золотыми языками. Об этом сообщило в четверг Министерство туризма и древностей страны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на новостное агентство «Синьхуа».

    Как говорится в заявлении, в гробницах, которые относятся к разным эпохам, включая поздний династический и эллинистический периоды, удалось найти несколько мумий, в рот которым были вставлены золотые языки.

    Отмечается, что мумии плохо сохранились. Это означает, что гробницы подвергались разграблению.

    Также было найдено несколько скелетов, завернутых в листы золота, несколько деревянных саркофагов в форме человека, гончарные изделия и материалы для мумификации.

    Ученые полагают, что «языки были сделаны из золота, чтобы гарантировать, что умерший сможет говорить в загробной жизни», заявил Синьхуа археолог Бахаа ан-Нагар.

    По его словам, в древние времена правители украшали свои маски, пальцы и языки золотом, потому что это вечный материал, который всегда остается ярким.

    Фото: news.cn
    Египет Мировые новости Археология
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