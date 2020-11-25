Мультимедийное казахскоязычное информационное агентство «Baq.kz» отмечает 10-летний юбилей

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сегодня, 25 ноября, мультимедийное казахскоязычное информационное агентство «Baq.kz» отмечает 10-летний юбилей. Эта дата с самого начала стала особенной для всего коллектива портала. На протяжении 10 лет агентство пишет историю независимого Казахстана по таким важным сферам, как образование, наука, здоровье, политика, социум, право и другие. Агентство вещает 24 часа в сутки, распространяя только достоверную информацию на государственном языке. В честь знаменательной даты корреспонденты МИА «Казинформ» предлагают подробнее узнать о работе агентства.

Сейчас в редакции трудятся 15 человек: семь журналистов, три выпускающих редактора, координатор, продюсер, главный редактор и заместители. Также в регионах страны работают 11 корреспондентов. Baq.kz входит в 20-ку лучших информационных агентств Казахстана. Основная аудитория – государственные служащие, люди среднего возраста, молодежь, казахи, проживающие за рубежом. Хоть и небольшая, но у информационного агентства сложилась своя история.

Мультимедийное информационное агентство было создано 25 ноября 2010 года в качестве агрегатора, основная цель которого заключалась в объединении на одной площадке всех средств массовой информации на казахском языке. По словам главного редактора Молдир Бекбергеновой, в то время агентство стремилось поднять уровень региональных СМИ. Отдельный блок вели известные поэты, писатели, которые делились своими мыслями, творческими планами. «Даже сейчас, несмотря на обновление сайта, наши постоянные читатели в старой версии портала находят для себя интересные статьи», - подчеркнула главный редактор Baq.kz.

В разные годы агентством руководили опытные редакторы, которые стремились внести свою лепту в улучшение контента портала. Творческий коллектив с неподдельной теплотой вспоминает заслуги каждого из них.

«Один из основателей агентства Камбар Ахметов был мягким, добрым руководителем, который всегда сопереживал, старался протянуть руку помощи своим коллегам. Агентство обрело новое дыхание, когда им руководил Сергали Балажан. Он всегда предлагал креативные идеи. Ботагоз Макышева была прорывным руководителем, вместе с ней мы ничего не боялись. Ержан Абдираман хотел внедрить новые «фишки» журналистики. А Ерлан Оспан был золотым человеком. Он стремился подчеркнуть индивидуальность каждого сотрудника. А сейчас главным редактором агентства стала Молдир Бекбергенова, которая продолжила дело предшественников», - отметила редактор региональной сети агентства Назым Болесова.

Назым Болесова работает в «Baq.kz» с момента создания агентства и по сей день верно служит родному порталу. Журналистов тогда было не так много, признается она.

«Начала работать внештатным координатором региональной сети, затем SMM-менеджером, а позже заместителем главного редактора. Когда мы начали расширяться, стали привлекать журналистов из регионов, чтобы они на месте оповещали о происходящих событиях. Мне было интересно поработать с ними. С тех пор являюсь руководителем региональной сети агентства. Благодаря работе в Baq.kz объехала все области Казахстана. Камбар Ахметов приглашал на работу талантливых региональных журналистов. Причиной приезда многих в столицу стал Baq.kz. Наше агентство занимает особое место в отечественной журналистике. Я очень хочу, чтобы агентство процветало. Десятилетие портала - праздник всего коллектива, редакции, которые в разные годы трудились здесь», - отметила Назым Болесова.

Концепцию проекта Baq.kz предложил Аршат Ораз. По его словам, Аскар Жумагалиев, который в то время был министром информации и связи РК, поручил АО «Казконтент» создать проект, посвященный средствам массовой информации.

«Я предложил свою концепцию. Название сайта также зарегистрировал как Baq.kz. Планировалось, что на этом сайте каждые городская, областная газеты будут открывать свои аккаунты и делиться своими новостями. То есть новости будут поступать каждый день, а главные новости редакция сама будет отрабатывать. Помимо этого, онлайн-трансляции радио и ТВ тоже должны были размещаться на сайте. Однако первоначальная концепция изменилась, позже Baq.kz превратился в классический сайт новостей», - сказал Аршат Ораз.

Также он отметил, что даже сейчас можно реализовать эту первую идею.

«Многие региональные газеты не имеют собственного сайта. В свое время «Казконтент» многим из них бесплатно открыл сайты. Однако существовали они не долго. Они не знали, как продлевать хостинг, домены, не было технической поддержки. Так они и закрылись. Если бы все осуществлялось на этой платформе, проблем не возникало бы. Напротив, увеличилось бы количество новостей, охват. Желаю коллективу Baq.kz реализовать первую идею!» - сказал он.

В первые годы основания сайт посещали лишь четыре тысячи человек. Однако редакция радовалась даже этой цифре. Затем благодаря содержательному контенту, опытным журналистам и сильным редакторам агентство стремительно развивалось, захватывая новую аудиторию. Вместе с агентством рос творческий потенциал, умения и навыки сотрудников.

Корреспондент Ержан Жаубай работает в агентстве с 2016 года. В своих материалах поднимает тему духовного просвещения, излюбленным жанром стало интервью. Параллельно с основной деятельностью он основал национальный познавательный портал argymaq.kz, в котором представлены различные интересные материалы о скакунах.

«Люблю беседовать с такими людьми, которые могут долго рассказывать, делиться чем-то. Вспомнилось, как на 25-летие независимости Казахстана мне поручили подготовить интервью с 25 спикерами. Это общественные деятели, депутаты, политологи и другие. Одна из бесед состоялась с народной артисткой Казахстана Гульжан Аспетовой. Чего же мы добились благодаря независимости? Она подчеркнула, что после обретения независимости в 14 областях Казахстана открылись казахские театры. Это огромное достижение для нашего государства в сфере культуры. Беседуя с первым министром информации Куанышем Султановым, узнал о том, как мы добились соглашения о казахстанско-китайской границе. А казахстанский государственный и общественный деятель Оралбай Абдыкаримов рассказал о том, как наша страна отказалась от ядерного оружия. В Хельсинки публично прозвучало заявление Казахстана об отказе от ядерного оружия. Весь мир был поражен. Елбасы Нурсултан Абишевич Назарбаев долго выступал с докладом и доказал, что Казахстан – независимая страна, которая отказывается от ядерных испытаний. Благодаря работе в Baq.kz я узнал такую ценную информацию для нашей страны. Агентство отточило мои навыки, я научился налаживать коммуникации с людьми. Руководствуясь государственной политикой, мы поднимаем злободневные вопросы общества. Каждое государственное СМИ должно придерживаться такой концепции», - подчеркнул корреспондент Ержан Жаубай.

По его словам, отличительная особенность агентства заключается в предоставлении достоверной, точной, объективной информации на государственном языке.

Скриншот первой версии информационного агентства BAQ.KZ

«Возможно, через сотни лет новое поколение задастся вопросом, какие СМИ функционировали в период независимого Казахстана. Проделанный путь нашего агентства будет золотыми буквами вписан в историю страны, как единственный интернет-ресурс, распространяющий новости только на казахском языке. Считаю, что необходимо заострить внимание на развитии отраслевых порталов. Например, о казахской юрте нет ни одного сайта, а это целая история. 90% всех слов на казахском языке связаны с кочевым образом жизни. Этого никто не станет отрицать. Используя возможности интернета, можно воплощать идеи в реальность. Необходимо затрагивать тему животноводства, казахских национальных блюд. Все ценные документы хранятся в архиве в свободном доступе, поэтому их нужно использовать», - поделился Ержан Жаубай.

Камбар Ахмет, который также был главным редактором агентства, признался, что Baq.kz занимает особое место в его жизни.

«Причина моего переезда в столицу, успешная лестница, большой опыт на карьерном пути. Десять лет назад я сам был и главным редактором, и корреспондентом, и SMM-менеджером агентства. Baq.kz сегодня стал значимым информационнным агентством, которое имеет свое особое место в отечественном информационном поле. Имеет коллектив, созданный из умелых журналистов. С днем рождения, коллеги! Желаю плодотворного труда», - сказал он.

С каждым годом агентство внедряет новые проекты, обновляет контент и адаптирует портал под новые реалии. По словам Ерлана Оспана, который в 2018-2019 года был главным редактором Baq.kz, перед ним стояла задача адаптировать сайт под мобильную версию.

«Если вы помните, это были те времена, когда в интернете господствовала концепция mobile first. А тогдашняя версия сайта Baq.kz не позволяла 80% пользователям использовать мобильную версию. То есть прошлая версия сайта в части мультимедии не соответствовала статусу республиканского портала», - отметил Ерлан Оспан.

Он также поведал, в чем кроется секрет успеха агентства.

«С Baq.kz знаком с момента его проектирования. 10 лет – это особая дата. Чтобы отвечать на потребности читателей, портал постоянно совершенстовался. Считаю, что в этом кроется секрет успеха агентства. Поэтому хочу пожелать коллективу Baq.kz не терять своей уникальности. Я уверен, что наступают прекрасные плодовторные дни для всего коллектива портала», - подчеркнул Ерлан Оспан.

После него должность главного редактора Baq.kz заняла Молдир Бекбергенова. В агентстве она проделала путь от рядового журналиста до руководителя.

С момента обновления, оптимизации работы сайта агентство, помимо выпуска новостей, реализовало авторские проекты. Каждый из них уникален, отметила главный редактор.

«Все корреспонденты задействованы в проекте «Профессионалы». Они беседуют со специалистами из разных сфер. «Желмая» реализуется уже второй год. Первая концепция проекта посвящалась тем, кто в погоне за мечтой приехал в столицу и добился определенного успеха. Сейчас мы немного изменили концепцию. Теперь стараемся поднимать вопросы государственного уровня. Как вы знаете, в период ЧП увеличилось количество фактов бытового насилия. Чтобы открыто рассказывать о происходящих вокруг нас ситуациях и заострить внимание на социально-бытовых проблемах запустили проект «Гендер.LIKE». Один из интересных подкаст-проектов «Бәрінен де сен сұлу» повествует о хрупких женщинах, которые преуспевают во всем, находят время для личностного карьерного роста и для семьи. А в проекте «Не әңгіме» поднимаем вопросы, которые вызвали резонанс в обществе. Проект «Жанкуйер» запускали в связи с Олимпийскими играми в Токио. Однако из-за коронавируса игры были перенесены на следующий год. Редакция решила все же запускать проект. «Жанкуйер» посвящен спортсменам, которые сутки напролет трудятся в зале, чтобы ощутить вкус победы. Каждый из проектов уникален, нет возрастного либо тематического ограничения. Очень рады, что постепенно они находят положительный отклик у казахстанцев», - рассказала Молдир Бекбергенова.

Редакция старается отвечать потребительскому спросу, поднимает социальные темы. Не менее актуальными остаются сферы образования, здравоохранения, права, повышения финансовой грамотности населения.

Как проходит рабочий день сотрудников, зависит от графика мероприятий.

«У нас нет переводчиков. Однако профессионализм журналистов не уступает им. Мы можем сами переводить, выпускать новости. Даже самым непонятным релизам придаем читабельный вид. Порой многие мероприятия, государственно важные встречи проходят на русском языке. А перевод занимает определенное время. Через несколько часов, когда готовый материал только отдаешь выпуску, он может потерять актуальность. Мы же, казахскоязычные СМИ, стараемся оперативно вне зависимости от ситуации первыми выдать новости, при этом предлагать понятные и интересные тексты для широкой аудитории», - отметила главный редактор.

Для любого агентства, по ее словам, важны оперативность, грамотность и познавательность. В ходе нашей беседы Молдир Бекбергенова рассказала, как агентство борется с недостоверной информацией.

«Вспомним случай в Арыси. Многие начали выдавать информацию, которую увидели в социальных сетях, не совсем понимая, что на самом деле происходит. В первый час происшествия распространялось много фейковых новостей. В этой ситуации мы не старались первыми выдавать их. Мы ждали официального комментария от ведомства, ответственного за происходящее. Что же это нам дало? Во-первых, мы не предоставляли недостоверную информацию. Во-вторых, мы не создали ажиотаж в обществе. Напротив, ждали прояснения ситуации. Анализируя происходящее, мы выдавали точную информацию», - вспоминает собеседница.

Поэтому в таких ситуациях СМИ должно критически анализировать и не допустить распространения фейков, отметила она.

В период пандемии агентство также проделало колоссальную работу, стремилось своевременно реагировать и отвечать на запросы читателей.

«Во время ЧП все работали удаленно. В первое время было сложно адаптироваться под такой режим. Однако свободного времени не находилось. Мы обрабатывали все запросы, поступающие от горожан, касательно выплаты 42500 тенге, выплаты медикам, другие вопросы по коронавирусу. В период ЧП, чтобы жители могли обращаться по волнующим вопросам, мой личный номер был в открытом доступе на сайте. После этого на WhatsApp поступали сообщения разного характера: «Оказывается, вы выдаете 42500 тенге», «Можете ли помочь в заполнении заявки для выплаты 42500?». Некоторые даже обращались по семейно-бытовым вопросам. Пришлось побыть в роли психолога, соцсотрудника. Хотелось в такой трудной ситуации хоть как-то помочь населению», - отметила она.

В редакции создана теплая и уютная атмосфера. Сразу заметна сплоченность коллектива.

«Мы всегда стараемся поддерживать, мотивировать друг друга. Корреспондентам предоставляем возможности для творческой свободы. Если хотят подготовить материал по определенной теме, всегда поддерживаю, подсказываю, как лучше написать, к кому можно обратиться. Например, В YouTube размещалась серия интервью Ержана Жаубая по казахской психологии. Благодаря слаженной работе с психологами, совместно они написали и издали книгу «Қазақтың жазылмаған психологиясы». Это один из творческих продуктов нашего агентства. Очень хочется, чтобы наше агентство имело столетнюю историю, как Казинформ. BAQ.KZ - мультимедийное казахскоязычное информационное агентство, имеющее свою специфику и идентичность в информационном поле. Коллективу агентства хочу пожелать процветания, творческих успехов и хороших новостей», - заключила главный редактор «Baq.kz» Молдир Бекбергенова.