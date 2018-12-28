Мультфильмы и сериал «Мажор» - что смотрели казахстанцы в 2018 году

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - По данным аналитиков онлайн-кинотеатра ivi, детские анимационные ленты набрали больше всего просмотров среди аудитории сервиса в Казахстане за 2018 год.

По итогам уходящего года лидерами по просмотру контента в Казахстане стали мультфильмы и мультсериалы! На первом месте расположился любимый и взрослыми, и детьми, мультсериал «Маша и Медведь», набравший 4% от общего числа просмотров. Создатели культовой ленты совсем скоро порадуют фанатов новой серией, которая выйдет на ivi эксклюзивно, вместе с мировой премьерой.

Сразу после приключений девочки и медведя по популярности разместились «Фиксики», «Малышарики» и «Барбоскины». Всего на детский контент пришлось около 33% от общего числа с 1 января по 17 декабря 2018 года, что показывает, насколько актуальны в стране семейные ценности и традиции просмотра мультиков с детьми.

Если говорить о контенте для более взрослой аудитории, то самым популярным среди сериалов стал российский детектив «Мажор» с Павлом Прилучным в главной роли. В целом, детективный жанр расположился на втором месте в списке самых жанровых предпочтений жителей Казахстана и собрал 14% зрительской аудитории в уходящем году.

На третьем месте оказались драмы - 10% и самый просматриваемый фильм на ресурсе в этой категории - фильм «1+1». Следом идут боевики - 9% от общего количества просмотров, а обе части ленты «Иллюзия Обмана» и «Джон Уик - 2» стали самым просматриваемыми в данном жанре фильмами в регионе.

Из казахстанского контента на первом месте стоит сериал на казахском языке «Такиясыз периште». Помимо этого, казахстанцы проявляют интерес и к индийским сериалам, так сериал «Джодха и Акбар: История великой любви» попал в ТОП-10 по количеству просмотров за 2018 год.

*ivi - крупнейший онлайн-кинотеатр, аудитория которого превышает 48 млн уникальных посетителей в месяц. Ежемесячно пользователи проводят на ivi более 70 млн часов и осуществляют более 250 млн видеопросмотров.