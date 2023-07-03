Мука подорожала на 16% за год в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Производство муки из зерновых и растительных культур в РК составило за январь–май текущего года почти 1,4 млн тонн, практически не изменившись за год. Из них 1,3 млн тонн пришлись на пшеничную или суржиковую муку мелкого помола, что на 0,2% больше, чем за январь–май 2022 года. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на energyprom.kz.

В свою очередь выпуск растительной муки мелкого и грубого помола составил 3,1 тыс. тонн, на 21,8% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

Производство муки мелкого помола из зерновых культур кроме пшеницы сократилось сразу на 30,8% за год, до 1,9 тыс. тонн. Производство смесей для приготовления хлебобулочных изделий выросло на 1,7%, до 87,7 тыс. тонн.

Выпуск крупы, муки грубого помола и гранул, а также прочих продуктов из зерновых культур сократился на 25,5%, до 33,3 тыс. тонн.

По итогам мая 2023 года цены на муку выросли на 0,2% за месяц и на 16,2% по сравнению с маем 2022 года. В прошлом году месячный рост составлял 6,8%, годовой — 29,9%.

Среди регионов РК самое большое удорожание муки за год наблюдалось в Павлодарской области: сразу на 41,8%. Следом идут Западно-Казахстанская и Кызылординская области — на 39,1% и 34,5% соответственно. Наименьший рост цен зафиксирован в Шымкенте (на 2% за год), Северо-Казахстанской (на 8,4%) и Карагандинской (на 11,2%) областях.

В одном регионе РК цены на муку снизились: в Алматинской области (но лишь на 0,9%).

Средняя цена пшеничной муки высшего сорта в мае 2023 года составила 375 тг за кг против 322 тг годом ранее. Показатель варьируется от 297 тг за кг в Павлодаре до 442 тг за кг в Астане. Также высокие цены отмечены в Атырау и Актау (428 тг за кг в каждом из городов), а низкие — в Актобе и Караганде (300 тг и 303 тг за кг соответственно).

Стоимость пшеничной муки первого сорта выросла с 210 тг за кг в мае 2022 года до 236 тг за кг в мае текущего года.