В СКО обсудят деятельность акимов всех районов по сдерживанию цен на социально-значимые товары

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области с начала года инфляция составила 4%, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным департамента статистики, продовольственные товары подорожали на 6,6%, непродовольственные - на 3,2%, платные услуги для населения - на 1,4%.

В частности, с начала года цена на муку выросла на 23%, хлеб подорожал на 18%, макароны – на 6,4%. Напомним, местные власти заверили население в том, что цена на социальный хлеб не изменится до урожая следующего года. Контролировать обещают цены и на социально-значимые товары. Информировали о запасах в Стабфонде, которых должно хватить на год.

Дороже североказахстанцам стали обходиться некоторые фрукты. Бананы, например, подорожали на 23%. В популярной сети супермаркетов в Петропавловске их стоимость достигает 500-600 тенге за килограмм.

Цена на огурцы, помидоры, перец и свеклу снизилась. Но поднялась на капусту, лук и морковь, картофель.

Прирост цен на мясо и мясопродукты составил 8,5%, рыбу и морепродукты – 4%, яйца – 3,8%, масла и жиры – 1,4%. Сахар подешевел на 10,7%.

На одном из заседаний акимата глава региона Кумар Аксакалов подчеркнул, что в ближайшее время на повестку вынесут деятельность всех районов по сдерживанию цен на социально-значимые товары.

«Их (социально-значимых товаров – прим. Авт.) 19, но мы расширим и сравним со средними ценами по республике, и посмотрим, кто какую работу выполнил в разрезе каждого района», - отметил К.Аксакалов.