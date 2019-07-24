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    Мухтару Джакишеву отказано в досрочном освобождении

    24 Июля 2019, 19:38

    СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ – В суде №2 города Семей Восточно-Казахстанской области состоялось заседание по вопросу о досрочном освобождении Мухтара Джакишева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    СудьяЕрмек Шымыров, рассмотревший дело о досрочном освобождении Мухтара Джакишева,зачитал решение об отказе в удовлетворении просьбы.

    Судьяразъяснил, что причина отказа в том, что Мухтар Джакишев не возместил полностьюущерб, нанесенный при совершении преступления.

    «Капчагайскийгородской суд 15 мая 2014 года принял решение о взыскании с Джакишева 99миллиардов тенге в пользу потерпевших. В суд не поступали документы овозмещении ущерба. Джакишеву была назначена инвалидность 4 мая 2018 года. Тоесть М.Джакишев до этого времени, в течение 4 лет не принял никаких мер длявозмещения ущерба потерпевшим», – сказал Ермек Шымыров.

    Напомним,2 марта 2010 года экс-президент АО «НК «КазАтомПром» Мухтар Джакишев былприговорен к 14 годам тюрьмы строгого режима по обвинениям в растратевверенного имущества. Апелляционная и кассационная инстанции оставили приговорбез изменений.

    Автор:

    Мейрамбек Байгарин

    Суды Судебный процесс
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