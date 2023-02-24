Мухтар Тлеуберди встретился с представителями агентств ООН и дипломатическим корпусом в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Заместитель Премьер-Министра – министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди и аким г. Алматы Ерболат Досаев провели совместную встречу с главами агентств ООН и дипломатическим корпусом, аккредитованным в Алматы. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

В ходе посещения Офиса международных организаций Алматы состоялась церемония присвоения зданию названия «UN Plaza». Официальная инаугурация здания состоялась в мае 2019 года с участием Президента РК Касым-Жомарта Токаева. На сегодняшний день в здании ООН в г. Алматы расположены 18 агентств со штатной численностью более 120 человек.

Во время встречи с представителями ООН М. Тлеуберди поздравил с 30-летием присутствия ООН в Казахстане, отметив высокий уровень взаимодействия между нашей страной и глобальной Организацией за этот период. Особое внимание было уделено инициативе Казахстана по созданию в Алматы Регионального центра ООН по Целям устойчивого развития для Центральной Азии и Афганистана. «Твердая убежденность и приверженность мультилатерализму, предсказуемая и конструктивная внешняя политика являются приоритетом для Казахстана. Деятельность Регионального центра будет служить эффективным инструментом в рамках реализации системы регионального развития ООН», – сказал глава МИД РК.

Кроме того, министр проинформировал участников встречи о ходе реализации политических реформ в стране, инициированных Президентом К. Токаевым.

В свою очередь, представители ООН и дипломатического корпуса в Алматы высоко оценили усилия руководства страны, направленные на построение Нового и Справедливого Казахстана и выразили благодарность Правительству и акимату города за оказываемую поддержку в обеспечении комфортных условий для осуществления деятельности в Алматы.



