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    Мухтар Тлеуберди встретился с министром финансов Венгрии

    26 Октября 2021, 14:22

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заместитель Премьер-Министра – министр иностранных дел РК Мухтар Тлеуберди встретился с заместителем Премьер-Министра – министром финансов Венгрии Михаем Варгой, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Вчера и сегодня проходит визит заместителя Премьер-Министра - министра финансов Венгрии Михая Варги в Казахстан. Венгрия является нашим надежным и первым

    в регионе Центральной и Восточной Европы стратегическим партнером, дружественным государством, с народом которого мы чувствуем историческую и духовную связь», - сказал Мухтар Тлеуберди по итогам встречи.

    Глава внешнеполитического ведомства Казахстана отметил, что на сегодня наши страны не имеют никаких разногласий. Политический диалог между Казахстаном и Венгрией находится на высоком уровне.

    «Нур-Султан и Будапешт поддерживают инициативы и усилия друг друга на международной арене, что создает благоприятные условия для дальнейшего развития двустороннего и многостороннего взаимодействия. Мы с господином Варгой обсудили текущее состояние и перспективы взаимодействия между Казахстаном и Венгрией в политической, торгово-экономической, инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах. Отметили важность дальнейшего укрепления взаимовыгодного сотрудничества, прежде всего, путем углубления экономического и инвестиционного взаимодействия, а также наращивания двусторонней торговли. Особое внимание уделили сотрудничеству в сферах сельского хозяйства, энергетики, «зеленой экономики», здравоохранения, образования и культуры», - добавил Мухтар Тлеуберди.

    Автор:

    Серик Сабеков

    МИД РК Экономика Венгрия
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