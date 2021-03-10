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    Мухтар Тлеуберди встретился с генеральным секретарем ОДКБ

    10 Марта 2021, 12:23

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Состоялась встреча заместителя Премьер-Министра – министра иностранных дел Республики Казахстан Мухтара Тлеуберди с генеральным секретарем Организации Договора о коллективной безопасности Станиславом Засем, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел Республики Казахстан.

    В ходе встречи состоялся обмен мнениями о текущей работе ОДКБ, обсуждался широкий круг вопросов по всем ключевым направлениям деятельности Организации.

    Министр принял приглашение на предстоящее в мае этого года в городе Душанбе очередное заседание Совета министров иностранных дел ОДКБ.

    Стороны выразили готовность к сотрудничеству по дальнейшему укреплению Организации.

    ОДКБ была создана в 2002 году и является международной региональной организацией, в состав которой наряду с Казахстаном входят Армения, Беларусь, Кыргызстан, Россия и Таджикистан. В настоящее время в ОДКБ председательствует Республика Таджикистан. Очередная сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ состоится в четвертом квартале 2021 года в Таджикистане.

    Представитель Беларуси С. Зась назначен на должность генерального секретаря ОДКБ на период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2022 года.

    Автор:

    Внешняя политика Казахстана МИД РК ОДКБ Правительство РК
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