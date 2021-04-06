Мухтар Тлеуберди пройдет вакцинацию в ближайшие дни

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заместитель Премьер-Министра - министр иностранных дел РК Мухтар Тлеуберди будет вакцинироваться против коронавируса в ближайшие дни, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Я, конечно, ожидал провакцинироваться нашей казахстанской вакциной, жду ее скорейшего выпуска. Вместе с тем, график международных мероприятий сейчас уплотняется, и как призывает наш Президент, надо вакцинироваться при первой возможности. Так что, я ожидаю, что в ближайшие дни придется вакцинироваться», - сказал Мухтар Тлеуберди на брифинге в МИД РК с участием министра внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии Петера Сийарто.

В свою очередь, П. Сийарто рассказал, что уже прошел первый этап вакцинации. По его словам, Венгрия закупила вакцину из России и Китая.

«В ноябре в Венгрии было принято стратегическое решение – мы тогда решили, что будем покупать вакцины также и с востока. Вопрос вакцинации мы считаем не вопросом идеологии, потому что с помощью вакцинации можно спасать жизни. Поскольку, к сожалению, централизованный закуп из Брюсселя потерпел крах, мы приняли очень правильное решение. Мы решили закупать вакцину и в России, и в Китае. На данный момент Венгрия является передовой страной в плане показателей вакцинации. Скоро мы достигнем отметки в 2,5 млн человек», - сказал П. Сийарто.



