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    Мухтар Тлеуберди призвал южнокорейские компании переходить к политике присутствия в ЦА

    16 Октября 2019, 13:01

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Правительство Казахстана намерено продолжить политику создания привлекательных условий для южнокорейских инвесторов. Об этом заявил министр иностранных дел РК Мухтар Тлеуберди, выступая на 12-ом форуме «Центральная Азия – Республика Корея» (ЦАРК), передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Сотрудничество в сфере технической стандартизации является важным аспектом взаимодействия между регионом Центральной Азии и Республикой Корея. В нашем регионе присутствуют такие крупные корейские компании, как «Samsung», «Hyundai», «KIA». В эпоху перехода к четвертой промышленной революции нам необходимо придерживаться общих регламентов в области технической стандартизации. В этой связи хочу отметить необходимость перехода корейских компаний от политики торговли к политике присутствия в регионе», - сказал Мухтар Тлеуберди.

    Министр добавил, что общие технические стандарты позволят корейским компаниям производить в регионе Центральной Азии и реализовывать свою продукцию.

    «Правительство Казахстана намерено продолжить политику создания привлекательных условий для южнокорейских инвесторов. Членство Казахстана в ВТО, Евразийском экономическом союзе, кооперация с тюркоязычными странами и странами Ближнего Востока, а также наличие большого количества сырья дают корейским компаниям хорошую возможность для налаживания полного цикла производства», - резюмировал Мухтар Тлеуберди.

    Ранее сообщалось, что в столице проходит 12-й Форум «Центральная Азия – Республика Корея» (ЦАРК) на уровне министров иностранных дел.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Центральная Азия Внешняя политика Казахстана МИД РК Экономика Корея
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