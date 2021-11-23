Мухтар Тлеуберди принял участие в 17-ой встрече глав МИД Центральной Азии и Европейского Союза

ДУШАНБЕ. КАЗИНФОРМ - Заместитель Премьер-Министра – министр иностранных дел Республики Казахстан Мухтар Тлеуберди принял участие в 17-ой встрече глав внешнеполитических ведомств государств Центральной Азии и Европейского Союза. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

Делегацию ЕС возглавили вице-президент Еврокомиссии, Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррелл и Европейский комиссар по международным партнерствам Ютта Урпилайнен.

В ходе встречи стороны обсудили актуальные вопросы межрегионального и глобального сотрудничества, включая совместную борьбу с негативными последствиями пандемии, восстановление докризисных показателей взаимной торговли и инвестиций, приоритеты программной деятельности ЕС в регионе, а также ситуацию в Афганистане.

Глава казахстанской делегации подчеркнул ключевую роль науки, технологий и инноваций, а также предложил европейской стороне инициировать новые региональные программы ЕС в указанных сферах. Инициативу Казахстана всецело поддержали представители всех государств Центральной Азии.

Участниками встречи была подтверждена общая заинтересованность в дальнейшем наращивании взаимодействия в сфере здравоохранения, экономики, защиты прав человека и верховенства права, реагировании на региональные вызовы и угрозы, связанные с терроризмом, экстремизмом и незаконным оборотом наркотиков, управлении границами и расширении межведомственного сотрудничества между правоохранительными органами, а также выработке совместных подходов к решению афганской проблематики.

Также были затронуты вопросы устойчивого развития региона, включая сотрудничество в области рационального использования трансграничных водных ресурсов, решения проблем экологии и изменения климата. По итогам встречи было принято Совместное коммюнике.

Министр М.Тлеуберди провел отдельные переговоры с Верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Ж.Борреллем. Стороны подробно рассмотрели вопросы дальнейшего развития сотрудничества между Казахстаном и Европейским Союзом, а также обсудили ход подготовки предстоящего официального визита Президента РК Касым-Жомарта Токаева в Брюссель.



