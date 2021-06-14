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    Мухтар Тлеуберди принял Спецпредставителя США по Афганистану

    14 Июня 2021, 13:17

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заместитель Премьер-Министра – Министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди принял Специального представителя США по примирению в Афганистане Залмая Халилзада, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Министерства иностранных дел РК.

    В ходе встречи собеседники обсудили текущую ситуацию в Афганистане и процесс налаживания межафганского диалога.

    «Казахстан продолжит прилагать усилия по содействию в развитии Афганистана, в том числе в рамках формата С5+1, который уже стал ключевым механизмом взаимодействия между Центральной Азией и Соединенными Штатами», - заявил на встрече М. Тлеуберди.

    Стороны договорились продолжить взаимовыгодное сотрудничество на афганском направлении.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Внешняя политика Казахстана МИД РК США Афганистан
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