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    Мухтар Тлеуберди принял Посла Кыргызстана в Казахстане

    1 Июля 2021, 10:54

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заместитель Премьер-Министра – министр иностранных дел Республики Казахстан Мухтар Тлеуберди принял Посла Кыргызской Республики Жээнбека Кулубаева, завершающего свою дипломатическую миссию в нашей стране. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

    Стороны обсудили вопросы торгово-экономического, инвестиционного и культурно-гуманитарного сотрудничества, а также ход исполнения достигнутых договоренностей на высшем и высоком уровнях, направленных на всестороннее укрепление стратегического партнерства между двумя странами.

    Министр вручил Послу орден «Достық» II степени за вклад в расширение и углубление двусторонних отношений.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Внешняя политика Казахстана МИД РК Кыргызстан
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