Мухтар Тлеуберди принял делегацию Управления Верховного комиссара ООН по правам человека

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заместитель Премьер-Министра – Министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди встретился с Региональным представителем Управления Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) по Центральной Азии Рышардом Комендой. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

Собеседники обсудили актуальную повестку сотрудничества Казахстана с органами и механизмами ООН в области прав человека. Министр подчеркнул, что взаимодействие с УВКПЧ и независимыми правочеловеческими механизмами, действующими под эгидой ООН, является одним из приоритетных направлений сотрудничества нашей страны с данной международной организацией.

В этом контексте казахстанская сторона отметила значение, придаваемое началу своего трёхлетнего членства в Совете ООН по правам человека, и подтвердила намерение принять участие в Высоком сегменте 49-й сессии Совета ООН по правам человека в Женеве.

Глава МИД информировал делегацию ООН о причинах и последствиях январских событий в Казахстане, а также о комплексных мерах, предпринимаемых государством для обеспечения исполнения своих международных обязательств в области прав человека. Он заверил, что любая информация о нарушениях прав человека, включая незаконные задержания и жестокое обращение, будет тщательно расследована.

УВКПЧ выразило готовность содействовать реализации нового этапа реформ Президента Касым-Жомарта Токаева.



