Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+27+29℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Международная деятельность

    Мухтар Тлеуберди поздравил Анн Линде с эффективным началом председательства в ОБСЕ

    12 Апреля 2021, 12:54

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр иностранных дел РК Мухтар Тлеуберди встретился с председателем ОБСЕ Анн Линде в Нур-Султане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Сегодня действующий председатель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, министр иностранных дел Швеции госпожа Анн Линде прибыла в Казахстан с официальным визитом в рамках своего традиционного регионального турне в страны Центральной Азии. Казахстан активно взаимодействует с ОБСЕ во всех трёх измерениях безопасности: военно-политическом, экономико-экологическом и гуманитарном. Наша страна внесла вклад в деятельность Организации путем проведения Саммита глав государств и правительств стран-участниц ОБСЕ в Астане 1-2 декабря 2010 года и принятия Астанинской декларации «На пути к сообществу безопасности», где обозначено видение единого и неделимого Евро-Атлантического и Евразийского сообщества безопасности. Для нас было приятно и почётно участие госпожи председателя в онлайн-конференции 19 февраля, посвящённой 10-летнему юбилею саммита и его политическому наследию», - сказал Мухтар Тлеуберди в своем выступлении после встречи.

    Министр заверил, что наша страна поддерживает выбранный А. Линде курс.

    «Хотел бы поздравить коллегу с эффективным и энергичным началом шведского председательства в ОБСЕ. Казахстан полностью поддерживает приоритеты шведского председательства по разрешению затяжных конфликтов и укреплению мер доверия, продвижению гендерного равенства и прав человека, экологической безопасности и борьбе с коррупцией, нацеленные на дальнейшее укрепление авторитета Организации и углубление всестороннего взаимодействия», - отметил он.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    ОБСЕ Внешняя политика Казахстана МИД РК
    Новости по теме
    Новости по теме
    Посол Казахстана вручил верительные грамоты Президенту Словении
    Члены Национального курултая встретились в Туркестане
    Касым-Жомарт Токаев назначил ряд послов в иностранных государствах
    Касым-Жомарт Токаев поздравил Си Цзиньпина с 70-летием
    Популярное
    1 В Астане запускают новый пригородный маршрут
    2 Семь автобусных маршрутов изменят схему движения в Астане
    3 Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
    4 Казахстан в Италии одержал разгромную победу в отборе на Евро-2024 по футболу
    5 В Бурабае 19-летнюю автоледи наказали за экстремальную езду