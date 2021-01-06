Мухтар Тлеуберди: Обзорная конференция ДНЯО совпадает с 30-летием закрытия Семипалатинского полигона

НУР-СУЛТАН-АММАН. КАЗИНФОРМ -Министр иностранных дел Мухтар Тлеуберди принял участие в Третьей Министерской встрече Стокгольмской инициативы по ядерному разоружению и поддержке Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), организованной в онлайн-формате в иорданской столице Амман. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МИД РК.

Участники обсудили возможные пути разблокировки потенциала разоруженческой дипломатии, что особенно актуально перед юбилейной Обзорной конференцией ДНЯО, запланированной на август текущего года.

Министр отметил, что «с учетом непростой ситуации в мире важность совместной усиленной работы всех государств по восстановлению доверия является ключом к развязке многих проблем современности». В данном контексте отмечена актуальность казахстанских инициатив по выстраиванию диалога между ядерными державами, включая инициативу Первого Президента РК – Елбасы Нурсултана Назарбаева по созданию Глобального Альянса лидеров за мир, свободный от ядерного оружия.

Он также подчеркнул, что Обзорная конференция ДНЯО совпадает с 30-летием закрытия Семипалатинского испытательного полигона – знакового события в истории ядерного разоружения.

Казахстан является активным участником Стокгольмской инициативы по ядерному разоружению и поддержке Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), реализуемой с 2019 года.

Участники данного формата, представляющие разные континенты планеты (Аргентина, Канада, Финляндия, Германия, Индонезия, Япония, Иордания, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Республика Корея, Испания, Швеция и Швейцария), призывают международное сообщество, прежде всего государства, обладающие ядерным оружием, к использованию всех имеющихся возможностей для снижения роли ядерного оружия в доктринах и политике безопасности, а также к полному ядерному разоружению.

Следующая министерская встреча состоится накануне Обзорной конференции ДНЯО.