Мухтар Тайжан удовлетворен обсуждением законопроекта о мирных собраниях

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Мажилисе Парламента РК прошло заседание круглого стола по обсуждению законопроекта «О порядке организации и проведения мирных собраний в Республике Казахстан» под председательством спикера Мажилиса Нурлана Нигматулина и с участием представителей регионов. Своим мнением касательно обсуждения поделился общественный деятель и участник рабочей группы Мухтар Тайжан, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Я удовлетворен форматом обсуждения – спикер Мажилиса Нурлан Нигматулин ведет обсуждение, все регионы участвуют в нем, это хороший формат. Я предложил не делать никаких ограничений для журналистов во время митингов, потому что есть специальный Закон о СМИ. Этого вполне достаточно для того, чтобы наладить какие-то обязательства для журналистов во время митингов. Предлагалось ввести специальные зоны для журналистов, я считаю, в этом нет необходимости. Журналисты должны иметь возможность поговорить с тем, с кем они хотят», - сказал Мухтар Тайжан в кулуарах Мажилиса.

«Во-вторых, нужно сократить срок уведомлений о митингах с 15 до 10 дней. А для пикетов и вовсе нужно отменить уведомления», - добавил он.

По словам М. Тайжана, очень большие дискуссии были по поводу введения специализированных мест для мирных собраний.

«На мой взгляд, нужно определить те места, где нельзя проводить митинги. К примеру, это мосты, склады оружия, военные базы или плотины. Там нельзя проводить ввиду технологической опасности. Все остальные публичные места должны быть открыты для проведения. Министр юстиции Марат Бекетаев привел очень хороший пример из США: оказывается, вокруг Капитолия и Белого дома определены зеленые и красные зоны. Понятно, что пикетчики или митингующие не должны создавать препятствия для функционирования этих зданий. Но там есть зеленые зоны, где всегда можно пикетировать, собираться – называются они Free speech zone. Думаю, это хороший опыт, мы могли бы его взять на вооружение. Если мы здесь, возле Парламента определим какую-то зону, где можно собираться, никому не мешая, почему бы и нет», - отметил спикер.

М. Тайжан обратил внимание журналистов на то, что заседание продлилось более двух часов.

«Как видите, мы уже 2,5 часа сидим и обсуждаем. Ведет собрание спикер Мажилиса, участвуют руководитель рабочей группы, председатель комитета, министры, заместители министров, заместитель Генерального прокурора РК. Конечно, они услышали наше мнение, я думаю. Участвуют регионы, там тоже очень хорошие предложения высказываются. Надеюсь, мы досконально, статья за статьей пройдем этот законопроект. Я предложил включить в рабочую группу таких активистов, как Ерлан Калиев, Маржан Аспандиярова, Ерлан Нурпеисов. Они в разных городах, даже если они не смогут участвовать в каждом заседании, я буду озвучивать их мнения», - заключил он.