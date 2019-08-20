Мухтар Сенгирбай: Перевод учебников дает импульс казахскоязычной книжной индустрии

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Уже около двух лет в рамках Программы «Рухани жангыру» реализуется проект «Новое гуманитарное образование: 100 новых учебников на казахском языке». За это время 48 книг с мировой известностью дошли до казахстанской аудитории. С этого года начинается третий этап проекта. Об этом корреспондент МИА «Казинформ» беседовал с участником проекта, известным филологом, доктором философии (PhD), главным редактором Национального бюро переводов Мухтаром Сенгирбаем.

– Как идет процесс переводов на третьем этапе проекта? Какие учебники будут переводиться? На какой стадии переводные работы?

– Как Вы знаете, мы перешли к третьему этапу проекта «Новое гуманитарное образование: 100 новых учебников на казахском языке» в рамках Программы «Рухани жангыру». Большая часть переводов завершена, по некоторым продолжается редакционная работа, правка, верстка. Эти книги должны выйти в конце текущего и в начале следующего года. Когда они будут изданы, мы проведем презентацию.

– Каких областей знания сокровищами мирового образования пополнятся казахстанские библиотеки?

– Новые 30 книг охватывают гражданское право Англии, договорное право, право интеллектуальной собственности, глобальную и международную политику, политическую философию, педагогику, этику, эстетику, историю мировой музыки, историю театра, киноискусство, написание киносценариев, историческую антропологию, историческую этнологию, личные финансы, основы статистики, методы исследований, макро- и микроэкономику и другие направления. Книги эти переводятся с английского, французского, русского языков. Большая их часть принадлежит перу наиболее авторитетных в своих областях ученых. Например, будет издан двухтомник Жила Делёза «Синема». В переводе и редактировании книг участвуют авторитетные специалисты, ученые, переводчики. Среди них такие ученые и литераторы, как Жамбыл Артыкбаев, Актолкын Кульсариева, Гульжаухар Кокебаева, Гульжихан Нурышева, Алия Бопежанова, Дидар Амантай, Танагоз Ильясова, Кайрат Молдашев, Серик Бейсембаев.

– Сколько человек работает над переводом одной книги? Сколько времени уходит на перевод?

– Количество работающих над каждой книгой разное, оно связано с ее объемом и содержанием. Кроме того, в ходе подготовки книги в работе участвуют специалисты разных профилей. Вначале переведенный текст попадает к научным и литературным редакторам. Над книгой могут работать от 1 до 7-8 переводчиков. К переводчикам предъявляются строгие требования по знанию языка и пониманию отраслевой терминологии. После литературной и научной редактуры текст проверяют редакторы и корректоры Национального бюро переводов, чтобы убедиться в соответствии перевода оригиналу. В Бюро на каждую книгу назначается ответственный выпускающий, который контролирует весь процесс до передачи книги в издательство. Перевод – очень сложный, продолжительный процесс, на него уходит до полутора лет.

– Оказывает ли эта работа на развитие переводческого дела в Казахстане?

– Поскольку в Казахстане идет одновременная работа с самой большой научной литературой, сейчас проект «100 новых учебников на казахском языке» стал стимулом формирования научной терминологии и становления переводческого дела. В части проведения апробации терминов, их внедрения в научный оборот мы работаем в тесном сотрудничестве с Комитетом языковой политики, Гостерминкомом. Специалисты Центра «Тіл қазына» обсуждают вопросы с нашими переводчиками, редакторами. Большинство учебников, которые переводятся в рамках проекта, дают возможность формирования терминологии в соответствующих областях науки. Специалисты отраслей, авторитетные ученые и квалифицированные филологи прилагают много сил для формирования новых терминов. Если этот проект поможет продвинуть несколько затормозившийся процесс национального терминообразования, то это также признак модернизации сознания нации. Мы также заметили, что этот проект дает импульс книжной индустрии на казахском языке, научно-общественному переводческому делу. Уже сейчас появляются организации, планирующие издавать различные научные, общественные, литературные и мотивационные книги. В будущем это также будет содействовать повышению качества и содержания языковой среды и, за счет этого, повышению статуса казахского языка.

– На третьем этапе проекта была издана антология казахской литературы на 6 языках, переведены 30 нужных учебников. Какая еще ведется работа?

– У нас еще создаются словари. Это отдельный проект, и работой также руководит Национальное бюро переводов. С участием специалистов-филологов, совместно с издательством Оксфордского университета готовятся «Словарь социальных наук», «Оксфордский экономический словарь», «Оксфордский казахско-английский словарь». Также подготовлен под руководством известного ученого, доктора филологических наук, профессора Шерубая Курманбайулы «Словарь заимствованных слов казахского языка». Эти книги планируется издать до конца текущего года.

– Где можно приобрести эти учебники, будут ли они продаваться? Можно ли их скачать?

– Учебники издаются тиражом в 10 тысяч экземпляров и рассылаются в университеты и колледжи. Их можно прочитать в электронном виде на портале Открытый университет Казахстана - Openu.kz. Для некоторых книг будут созданы аудиоверсии. Скачать их еще нельзя. В книжные магазины будут поступать малыми тиражами лишь книги, пользующиеся большим спросом. Поскольку это некоммерческий проект, книги будут продаваться по себестоимости, не считая наценки книжного магазина.

– Спасибо за беседу.