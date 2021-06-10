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    Мухтар Кул-Мухаммед встретился со Специальным представителем ЕС по Центральной Азии

    10 Июня 2021, 14:29

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Председатель Комитета Сената по международным отношениям, обороне и безопасности Мухтар Кул-Мухаммед встретился со Специальным представителем ЕС по Центральной Азии Питером Бурианом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

    В ходе беседы Мухтар Кул-Мухаммед отметил, что сотрудничество с Европейским Союзом, это одно из ключевых направлений внешней политики Казахстана.

    «Европейский Союз является нашим надежным стратегическим партнером. У нас выстроены действительно доверительные отношения, которыми мы дорожим», - сказал сенатор.

    Cостоялся и обмен мнениями по вопросам экономического, социально-культурного и политического взаимодействия Казахстана и ЕС.

    По мнению Мухтара Кул-Мухаммеда, важным элементом политического диалога может стать активизация контактов между парламентариями. Он подчеркнул заинтересованность Парламента Казахстана в дальнейшем развитии конструктивного диалога с Европейским Парламентом в рамках Комитета парламентского сотрудничества «Казахстан-ЕС».


    Автор:

    Центральная Азия Внешняя политика Казахстана Сенат Евросоюз
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