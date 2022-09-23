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    Мухтар Кул-Мухаммед прокомментировал скандальное заявление депутата Госдумы России

    23 Сентября 2022, 15:25

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На днях депутат Госдумы РФ, первый заместитель председателя Комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин заявил о «скользком пути Казахстана в отношениях с Россией», утверждая, что «страна, у которой самая длинная сухопутная граница с РФ, очень рискует». Это заявление прокомментировал председатель Комитета по международным отношениям, обороне и безопасности Сената Парламента РК Мухтар Кул-Мухаммед, передает МИА «Казинформ».

    « Как только падает рейтинг узнаваемости депутата Затулина, он начинает вбрасывать провокационные заявления. Так было раньше и не единожды. Казахстанские банки в отношении банковской карты «Мир» поступили абсолютно правильно. Во-первых, все банки второго уровня у нас являются частными, и они сами определяют выгодность и удобность, с какими банковскими карточками им работать. Во-вторых, вокруг карточки «Мир» стало много шума и скандала. А деньги, как правило, любят тишину. Поэтому свою «обеспокоенность» и «неудовольствие» пусть депутат побережет для собственной банковской системы, которая благодаря таким, как он, оказалась в очень трудной ситуации. Прежде чем указывать нам путь, пусть подумает, как ему самому выбраться из санкционного списка. Автор «скользкого пути Казахстана» сам давно находится на скользком пути.

    Кстати, летом этот же депутат пригрозил в отношении нашей республики, что «все возможно, как в случае с Украиной». А что вышло с Украиной - мы уже видим по объявленной мобилизации. Поэтому пусть он наведет порядок в своей неуемной голове и в своих опрометчивых мыслях и словах «, - подчеркнул сенатор Мухтар Кул-Мухаммед.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

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