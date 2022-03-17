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    Мухтар Кул-Мухаммед прокомментировал инициативы Главы государства по пересмотру функций Сената

    17 Марта 2022, 13:24

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сенатор Мухтар Кул-Мухаммед прокомментировал озвученные в Послании Президента инициативы по пересмотру порядка формирования Сената и ряда его функций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По мнению депутата, решение Президента уменьшить квоту в Сенате с 15 до 10 депутатов -правильный шаг.

    Сенатор также прокомментировал озвученную инициативу о том, что в рамках Послания право на принятие закона принадлежит только Мажилису. Сенатор отметил, что переход этих полномочий является оптимальным, что есть во многих государствах.

    «При этом было показано, что Сенат будет говорить о принятии или непринятии окончательного решения, то есть Закона. Это те шаги, которые есть в мировой практике, и нет причин для беспокойства», - сказал Мухтар Кул-Мухаммед.

    Ранее сообщалось, что изменить парламентскую систему в сторону усиления полномочий Мажилиса поручил Президент РК Касым-Жомарт Токаев.

    «В целом, наличие Сената в качестве Верхней Палаты Парламента считаю закономерным и оправданным. В мире довольно много государств с унитарным устройством и меньшей численностью населения, нежели в Казахстане, и тем не менее, имеющих двухпалатные Парламенты. За примерами далеко ходить не надо, это имеет место и в Европе. Другое дело, наш Сенат должен стать палатой, реально представляющей интересы регионов страны», - сказал Касым-Жомарт Токаев в своем Послании народу Казахстана.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Сенат Послание Президента РК-2022
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