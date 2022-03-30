Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 447.15 eur/kzt 487.71

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.45
Прогноз погоды
Астана+16+18℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Другие государственные органы

    Мухтар Ерман назначен членом Центральной избирательной комиссии

    30 Марта 2022, 10:29

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Экс-депутат Мажилиса Мухтар Ерман назначен членом Центральной избирательной комиссии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В соответствии со статьями 57 и 58 Конституции каждая палата Парламента по представлению Председателя палаты назначает по 2 члена Центральной избирательной комиссии. В связи с этим мы выдвигаем на эту должность кандидатуру нашего коллеги Мухтара Ермана», - сказал на пленарном заседании Мажилиса спикер палаты Ерлан Кошанов.

    Ерман Мухтар Тилдабекулы родился в 1963 году в Южно-Казахстанской области. Окончил Казахский государственный университет. Был руководителем аппарата фракции партии «Нұр Отан» в Мажилисе Парламента РК, депутатом Мажилиса Парламента РК шестого и седьмого созывов. Награжден орденом «Құрмет», медалями «За доблестный труд», «10 лет независимости Республики Казахстан», «20 лет независимости Республики Казахстан», «10 лет Астане».

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Мажилис Назначения Другие государственные органы
    Новости по теме
    Новости по теме
    Кайрат Максутов назначен главой АО «Самрук-Энерго»
    Сакен Мамытов назначен акимом Сарысуского района Жамбылской области
    Талгат Малыбаев возглавил управление энергетики и водоснабжения Алматы
    Мурат Журебеков назначен советником Премьер-Министра РК
    Популярное
    1 Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
    2 Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
    3 Зульфия Сулейменова - о представлении на увольнение с должности вице-министра
    4 Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
    5 Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске