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Мухтар Аюбаев освобожден от должности заместителя начальника СГО РК – Командующего Силами особого назначения
24 Августа 2020 09:45
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Распоряжением Главы государства Аюбаев Мухтар Акатович освобожден от должности заместителя начальника Службы государственной охраны Республики Казахстан – Командующего Силами особого назначения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.
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