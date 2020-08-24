Мухтар Аюбаев освобожден от должности заместителя начальника СГО РК – Командующего Силами особого назначения

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Распоряжением Главы государства Аюбаев Мухтар Акатович освобожден от должности заместителя начальника Службы государственной охраны Республики Казахстан – Командующего Силами особого назначения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.



