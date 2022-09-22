Мухит Азирбаев освобожден от должности замакима Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Заместитель акима Алматы Мухит Азирбаев освобожден от занимаемой должности по собственному желанию, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В соответствии с поручением Главы государства, озвученным в ходе Послания в марте текущего года, и в соответствии с постановлением Правительства, в целях оптимизации государственных служащих в акиматах областей и городов республиканского значения с 21 сентября 2022 года заместитель акима города Алматы Мухит Азирбаев освобожден от занимаемой должности по собственному желанию», - сообщили в пресс-службе акимата города.

Мухит Азирбаев родился 18 сентября 1974 года в Алматы, выпускник Казахского экономического университета имени Турара Рыскулова.

Имеет большой опыт работы в частном секторе. В разное время работал генеральным директором агрохолдинговой компании Куат-Агро, председателем наблюдательного совета ТОО Global Building Contract, на различных должностях в АБН АМРО Банк и АО Казкоммерцбанк.

С 2017 года был председателем правления социально-предпринимательской корпорации Алматы. До назначения заместителем акима работал руководителем управления предпринимательства и инвестиций.

Должность заместителя акима Алматы занимал с апреля 2019 года, курировал вопросы архитектуры, градостроительства, земельных отношений и энергетики.





Фото: facebook.com/almaty.gov.kz