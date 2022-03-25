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    Муфтият Омана примет участие в VII Съезде лидеров мировых и традиционных религий

    25 Марта 2022, 14:13

    МАСКАТ. КАЗИНФОРМ – Состоялась встреча Посла Казахстана Нажмедина Мухаметали с Верховным муфтием Султаната Оман Ахмадом Аль-Халили, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

    Посол вручил пригласительное письмо на VII Съезд лидеров мировых и традиционных религий, запланированный на 14-15 сентября 2022 г. в городе Нур-Султане, от имени спикера Сената Парламента РК, главы Секретариата Съезда Маулена Ашимбаева.

    В ходе встречи стороны обсудили казахстанскую модель межэтнического и межконфессионально согласия, а также её сходство с подходами Омана в вопросах межрелигиозного диалога.

    Кроме того, обсуждая политическую ситуацию в нашей стране, казахстанский дипломат обратил внимание на Послание Президента Касым-Жомарта Токаева «Новый Казахстан: путь обновления и возрождения». В частности, оманской стороне были разъяснены реформы Главы государства, направленные на значительные политические и социально-экономические преобразования в стране и обществе в целом.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    МИД РК Религия Съезд лидеров мировых религий Политика Международная деятельность РК Послание Президента РК-2022
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