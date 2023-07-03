МСХ о саранче в Костанайской области: Повреждений посевов сельхозкультур не отмечено

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - В связи с увеличением саранчовых на территории нескольких районов Костанайской области и вероятной опасности повреждения посевов, в регион прибыла рабочая группа во главе с исполняющим обязанности Председателя Комитета государственной инспекции в АПК МСХ РК Канышем Алиевым, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В текущем году, по данным ведомства, на территории Костанайской области прогнозируемая площадь, подлежащая химической обработке против стадных саранчовых вредителей составляет почти 423 тысячи гектаров. На сегодняшний день в регион доставлен весь необходимый объем препаратов, а также определены поставщики услуг по химической обработке.

«В настоящее время проводятся мониторинговые и защитные мероприятия. Так, по состоянию на 2 июля 2023 года обследования на выявление стадных саранчовых по Костанайской области проведены на площади 1 649,000 тыс. га. Из них заселено- 465,524 тыс. га, в том числе выше экономического порога вредоносности 279,078 тыс. га. Общая обработанная площадь составила – 257,233 или 60,8 % от прогнозируемого объема», - проинформировали в ведомстве.

Как оказалось, Наурзумского района в списке пострадавших от саранчовых, как сообщалось ранее, нет. Зато прибавился ряд других районов. Наибольшая площадь распространения выше экономического порога вредности отмечена в Жангельдинском районе – 250,338 тыс. га, из них обработано 233,543 тыс. га, в том числе непосредственно на посевных культурах обработано аэрозольными газогенераторами – 5 тыс. га, самолетами – 1 тыс. га.

«В Амангельдинском районе площадь выше порога составила 16,075 тыс. га, обработано – 14,275 тыс. га. В Алтынсаринском районе – площадь выше экономического порога вредности составила 6,375 тыс. га, обработано – 6,375 тыс. га. В Денисовском районе площадь выше порога вредности составила 3,000 тыс. га, обработано – 2,900 тыс. га.

По Федоровскому району - площадь выше порога составила 0,450 тыс. га, обработано – 0,100 тыс. га. По Сарыкольскому району - площадь выше ЭПВ составила 0,040 тыс. га, обработано – 0,040 тыс. га. По Камыстинскому району - площадь выше экономического порога вредности составила 2,800 тыс. га»,- пояснили в инспекции в АПК МСХ РК.

Нашествие саранчи в приграничные районы в ведомстве объясняют тем, что со стороны Жангельдинского района были зафиксированы факты перемещения саранчи на приграничные территории Наурзумского района, в том числе на посевы некоторых местных сельхозтоваропроизводителей.

«Повреждений посевов сельскохозяйственных культур не отмечено. На данный момент основная масса саранчовых передвинулись с сельскохозяйственных посевов обратно в степную зону Жангельдинского района»,- добавили здесь.

Инспекцией Минсельхоза и местным представительством проводится мониторинг за появлением и распространением саранчовых.

Защитные мероприятия против стадных саранчовых, как заверили в ведомстве, проводятся ежедневно.

«Химические обработки возможно проводить только в утреннее и вечернее время суток при температуре ниже +25С градусов. Для осуществления защитных мероприятий задействованы такие виды техники как наземные вентиляторные опрыскиватели – 9 единиц, легкая авиация (самолеты) – 3 единицы, сверхлегкая авиация (дельтапланы) – 6 единицы, аэрозольные газогенераторы – 13 единиц, которые меняют места дислокации по мере фиксирования угрозы. Сегодня техника для осуществления контроля и проведения химических работ рассредоточена в Жангельдинском, Амангельдинском и Наурзумском районах», - заключили в инспекции.

Ранее сообщалось, что в Костанайской области зафиксировано нашествие саранчовых.