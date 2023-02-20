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    МСХ Казахстана намерено внедрить электронное распределение дизтоплива на полевые работы

    20 Февраля 2023, 10:48

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Новые механизмы распределения дизельного топлива на сезонные сельскохозяйственные работы запустит в этом году Министерство сельского хозяйства, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МСХ РК.

    Ведомством разработан проект Правил, охватывающий все процессы распределения дизтоплива, в том числе, порядок работы Комиссии по определению Операторов по доставке солярки и условия определения Операторов, а также процесс электронного формирования и распределения объемов дизтоплива в Единой государственной информационной системе субсидирования.

    Формирование и распределение объемов горючего для фермеров будет проводиться с учетом посевных площадей согласно нормативам расхода дизтоплива на 1 га по видам сельхозкультур.

    Реестр получателей дизтоплива будет создан в автоматизированном режиме на портале gosagro.kz.

    В настоящее время проект Правил проходит процедуру рассмотрения и согласования в отраслевых общественных организациях и НПП «Атамекен». Ознакомиться с проектом документа также можно на портале «Открытые НПА».

    Все поступившие замечания и предложения будут рассмотрены, и в случае обоснованности, учтены при доработке проекта Правил.

    Внедрение электронного распределения дизтоплива в ЕГИСС, планируется только после апробирования в пилотном режиме в регионах республики.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Минсельхоз Сельское хозяйство Цифровой Казахстан Топливо
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