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    МСХ: Для экспорта моркови необходимо получать сертификаты

    14 Апреля 2020, 14:44

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Запрет на вывоз моркови в Казахстане не вводился. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Комитет госинспекции в агропромышленном комплексе МСХ РК.

    Выдача фитосанитарных сертификатов проводится в штатном режиме.

    «Предпринимателям, желающим экспортировать морковь, необходимо обратиться в областные территориальные подразделения комитета для получения фитосанитарного сертификата. Выдача фитосанитарных сертификатов производится в соответствии с требованиями и регламентами законодательства Республики Казахстан.

    В связи с введением чрезвычайного положения государственные инспекторы по карантину растений переведены на усиленный режим работы», - говорится в сообщении министерства.

    По мере проведения всех необходимых процедур досмотра и установления фитосанитарного состояния моркови все субъекты предпринимательства получат фитосанитарные сертификаты.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Минсельхоз Сельское хозяйство
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