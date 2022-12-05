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    МРП останется как расчетный показатель для соцподдержки - глава Минтруда РК

    5 Декабря 2022, 17:17

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Министр труда и социальной защиты населения Тамара Дуйсенова прокомментировала предложение депутатов по поводу того, что месячный расчетный показатель (МРП) нужно связать с величиной прожиточного минимума или минимальной заработной платы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Ранее депутат Мажилиса Джамиля Нурманбетова заявила, что МРП не связан ни с экономикой, ни с заработной платой. Поэтому депутаты предлагают «перевести социальные выплаты, исходя из единого показателя. Либо величины прожиточного минимума, либо – минимальной заработной платы».

    «Согласно Конституции РК, есть гарантированные государством выплаты. Гарантированные государством выплаты - это пенсии, пособия, которые, может быть, являются единственным источником у человека. В этой части государство будет гарантировать выплаты: исходя сегодня из прожиточного минимума, завтра - из медианного дохода, а также исходя из минимальной заработной платы. Все эти показатели имеют основу и экономическую природу. Теперь если эти доходы, которые получают, окажутся низкими, в этом случае есть социальная поддержка. Социальная поддержка будет оказываться из каких-то расчетных показателей. Это и есть МРП. Это дополнительная социальная поддержка, которую государство оказывает только, если у него есть возможность», - объяснила министр труда, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах Мажилиса.

    По словам Тамары Дуйсеновой, сегодня государство оказывает людям и предоставляет разные специальные пособия.

    «Поэтому МРП для социальной поддержки сегодня будет оставаться как расчетный показатель. Месячный расчетный показатель ежегодно повышается на уровне инфляции. МРП используется не только в социальной сфере, но и во всех сферах. Если завтра Министерство национальной экономики скажет, что вместо месячного расчетного показателя будет другая расчетная единица, это тоже может быть рассмотрено. Поэтому здесь будем исходить из предложений наших коллег», - заявила глава Минтруда.


    Фото: gov.kz

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Социальная поддержка Минтруда РК Экономика Общество Соцвыплаты Социальные Пособия
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