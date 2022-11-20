Можно ли заходить в кабинку для голосования вдвоем ответили в ТИК Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Председатель территориальной избирательной комиссии (ТИК) Алматы Жанна Асанова ответила, что по закону о выборах присутствие в кабинке для голосования другого человека кроме избирателя запрещено, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Когда мы проводили обучение, мы с коллегами спорили. Моя позиция была, что можно, если двое людей, которые друг другу доверяют, берут два бюллетеня и заходят вместе. В законе о выборах есть статья 41, где четко сказано, что каждый избиратель голосует лично и присутствие в кабинке кого бы то ни было запрещено. Закон есть закон, его надо придерживаться, поэтому присутствие в кабинке для голосования другого человека кроме избирателя запрещено», - ответила она.

В Алматы работают 600 избирательных участков.

Сегодня в Казахстане проходят внеочередные выборы Президента РК. К голосованию приступили все 10033 участка по стране и 17 участков при представительствах РК в 16 иностранных государствах. Ранее глава ТИК Алматы объяснила низкую явку алматинцев на выборах.

По состоянию на 12:00 на выборах Президента РК проголосовали около 40% граждан.



