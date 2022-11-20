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    Можно ли заходить в кабинку для голосования вдвоем ответили в ТИК Алматы

    20 Ноября 2022, 15:04

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Председатель территориальной избирательной комиссии (ТИК) Алматы Жанна Асанова ответила, что по закону о выборах присутствие в кабинке для голосования другого человека кроме избирателя запрещено, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Когда мы проводили обучение, мы с коллегами спорили. Моя позиция была, что можно, если двое людей, которые друг другу доверяют, берут два бюллетеня и заходят вместе. В законе о выборах есть статья 41, где четко сказано, что каждый избиратель голосует лично и присутствие в кабинке кого бы то ни было запрещено. Закон есть закон, его надо придерживаться, поэтому присутствие в кабинке для голосования другого человека кроме избирателя запрещено», - ответила она.

    В Алматы работают 600 избирательных участков.

    Сегодня в Казахстане проходят внеочередные выборы Президента РК. К голосованию приступили все 10033 участка по стране и 17 участков при представительствах РК в 16 иностранных государствах. Ранее глава ТИК Алматы объяснила низкую явку алматинцев на выборах.

    По состоянию на 12:00 на выборах Президента РК проголосовали около 40% граждан.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы Выборы Президентские выборы - 2022
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