Можно ли вакцинироваться беременным

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент Казахстанской ассоциации репродуктивной медицины, академик и главный репродуктолог РК Вячеслав Локшин рассказал о течении коронавирусной инфекции у беременных, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Беременные тяжело переносят заболевание. Альтернатива одна – необходимо прийти в состояние беременности вакцинированными. Всем, кто готовятся к ЭКО, если нет противопоказаний, рекомендуем получить две инъекции вакцины и через месяц вступать в процедуру ЭКО. И супружеским парам тоже лучше провести зачатие после вакцины», - заявил Вячеслав Локшин на брифинге в СЦК.

По его словам, вакцина не дает последствий на последующую беременность.

«Вакцину против гриппа даже рекомендуют беременным. В Израиле, Канаде вакцинируют беременных. На беременных исследований не проводилось, поэтому это является противопоказанием. Если женщина не знала, что беременна и сделала вакцину, никаких действий по прерыванию беременности делать не надо», - отметил эксперт.

«Женщины, которые переболели ковид малосимптомно, переносят беременность хорошо. Ребенок рождается даже неинфицированным. В прошлом году материнская смертность серьезно выросла, в том числе из-за коронавируса»,- заключил В. Локшин.