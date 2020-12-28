Можно ли тратить пенсионные на ремонт и образование

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Первый вице-министр труда и социальной защиты населения Акмади Сарбасов рассказал, можно ли тратить пенсионные накопления на образование, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В настоящее время государство в достаточном объеме предоставляет гранты для получения гражданами нашей страны образования. Это успешно реализуется, в том числе механизмы накопления предусмотрены. С учетом первичности и важности, образование не было поддержано и на сегодняшний день не рассматривается», - сказал Акмади Сарбасов на брифинге в СЦК.

В свою очередь, председатель правления «ЖилСтройСберБанка» (Отбасы банка) Ляззат Ибрагимова прокомментировала возможность использования пенсионных на ремонт.

«Очень много сейчас вопросов в обществе, чтобы разрешили (использовать накопления) на ремонт жилья. Но ремонт - это все-таки текущие расходы. Ремонт будет разрешен там, где необходимость средств будет связана с приобретением квартиры», - объяснила она.



