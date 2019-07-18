Можно ли совершить хадж в долг, рассказали в мечети

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Духовный наставник мечети «Хазрет Султан» Максатбек Каиргалиев прокомментировал насколько правильно совершать хадж, занимая деньги или оформляя кредит. Об этом передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Дело в том, чтохадж – это вид поклонения в исламе, который предъявляет требования к финансовойсостоятельности мусульман. Поэтому для совершения хаджа необходимо, чтобычеловек обладал минимумом средств, чтобы ему хватило денег на поездку и чтобы вего отсутствие его семья не испытывала никаких трудностей или дискомфорта вфинансовом плане», - сказал Максатбек Каиргалиев на пресс-конференции в СЦК.

По мнению М.Каиргалиева, для тех, кто не отвечает этимтребованиям, совершение хаджа не обязательно.

«Поэтому привлечение каких-то займов для совершенияхаджа, и с точки зрения шариата, и с точки зрения сегодняшних реалий не совсемправильно. Чтобы совершить хадж, надо быть готовым и духовно, и материально.Поэтому, если в этом году нет возможности, надо накопить средства, и вследующем году совершить хадж. А привлекать какие-то средства извне, заниматьденьги – в этом нет никакой необходимости», - считает Максатбек Каиргалиев.