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    Можно ли сдавать ПЦР-тест на коронавирус тем, кто держит ораза

    12 Апреля 2021, 12:14

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Можно ли сдать ПЦР-тестирование на коронавирус тем, кто держит ораза, ответил член Совета ученых Духовного управления мусульман Казахстана Бауржан Әлиұлы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «ПЦР-тестирование не нарушит пост. Нарушением могут быть проглатывание пищи, воды, то есть, те вещи, которые попадают в желудок. А ПЦР-тестирование разрешено, поскольку оно не попадает в желудок», - объяснил спикер.

    Ранее специалисты ответили, можно ли вакцинироваться во время оразы.

    Напомним, в этом году Рамазан начинается 13 апреля и заканчивается 12 мая. Месяц Рамазан составляет 30 дней. 13 мая – Ораза Айт. Ночь с 8 на 9 мая – Лейлат аль-Кадр.

    В этом году фитр-садака установлен в размере 420 тенге. Размер садака был рассчитан исходя из средней цены 2 кг муки. Цена на муку была определена на основании информации, предоставленной городскими и региональными представительствами ДУМК.

    Как сообщается на сайте Духовного управления мусульман Казахстана, ифтары будут проводиться с соблюдением санитарных требований. Однако Верховный муфтий сказал, что регионы, расположенные в «зеленых» зонах, должны проводить Рамазан в соответствии с устоявшимися традициями.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

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